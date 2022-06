Cambio Euro Dollaro: quale impatto da sconfitta Macron alle legislative? Ecco come investire

Il cambio Euro Dollaro oggi si muove in area 1,05 praticamente sugli stessi livelli di ieri. Nonostante il recupero messo a segno nelle ultime ore, la situazione del cross continua ad essere molto precaria. Dal punto di vista tecnico, infatti, solo l’attivazione di una fase riaccumulativa può creare le condizioni per una risalita di un certo spessore.

Più sul lungo periodo, si può pensare ad un cambio di trend solo nel caso in cui il cross dovesse raggiungere quota 1,08.

Allo stato attuale dei fatti, le condizioni per un simile movimento sembrano essere del tutto assenti. La previsione più plausibile per il breve termine è quella che vede il cambio Euro Dollaro debole o, nella migliore delle ipotesi, moderatamente positivo.

Questo scenario è adesso supportato da un ulteriore fattore di indebolimento: l’esito delle elezioni legislative in Francia. La batosta rimediata dal partito di Macron in questo importante appuntamento elettorale della Republique, non solo ha creato le condizioni per una difficile governabilità ma ha anche reso ancora più incerto il futuro dell’Europa. Lo storia ha sempre insegnato che in caso di tensione politiche interne ai paesi membri (figuriamoci poi se il paese in questo è la Francia), a rimetterci è sempre l’Euro.

Elezioni legislative francesi: sconfitta Macron è problema per l’Euro

L’esito delle elezioni legislative francesi è un problema doppio per l’Euro. In primo luogo perchè l’europeista Macron ha subito una sconfitta cocente e in secondo luogo perchè ad imporsi al voto sono stati partiti da sempre poco teneri nei confronti dell’Europa a partire dal Réssemblement National di Marine Le Pen.

I rischi per il futuro dell’Europa sono tutti espressi nelle parole della premier Elisabeth Borne, che già pochi minuti dopo la conferma della batosta rimediata da Macron, ha riconosciuto che il nuovo equilibrio creato dal voto, è una situazione inedita e rappresenta un rischio per il Paese anche alla luce delle sfide che Parigi è chiamata ad affrontare sia sul piano nazionale che su quello internazionale.

Cosa succederà adesso? La Borne ha lanciato un appello all’unità al fine di costruire una maggioranza d’azione per la Francia. L’esortazione è quasi un atto dovuto visto che la sola possibilità che Macron ha per governare è quella di scendere a compromessi con qualcuno. Ovviamente questo qualcuno non può essere la Le Pen e non può essere neppure l’uomo della gauche Jean-Luc Mélenchon. Resta in piedi solo l’ipotesi dei disastrati Repubblicani che con i loro seggi potrebbero consentire a Macron di non finire in balia di un lento logoramento.

La partita resta comunque difficile ed è innegabile che il risultato della Le Pen sia storico. E allora non ci sono parole migliori per descrivere la situazione che quelle adottate dal ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, secondo il quale la Francia, dopo la batosta di Macron, non sarà ingovernabile ma servirà tanta immaginazione per procedere.

Per adesso la vittima potenziale dell’esito delle legislative francesi è l’Euro. La Moneta Unica il prossimo anno sarà alle prese con le grande rappresentate dalle elezioni in Italia, Spagna e Grecia. Il voto francese sembrerebbe aver anticipato i tempi. Del resto non bisogna dimenticare che la prospettiva più gettonata è quella che vede il cambio Euro Dollaro sulla parità entro fine anno.

