Come fare trading online questa settimana: 5 market mover da seguire

Questa settimana se intenzionato a fare trading online ma non sai quali driver utilizzare? In questo articolo troverai una short list con 5 market mover che potrebbero condizionare l’andamento delle borse nella settimana corrente. Si tratta di 5 eventi macro che potresti sfruttare per la definizione della tua strategia trading.

Prima di esaminare nel dettaglio quali sono questi 5 catalizzatori, ti ricordiamo che essendo il trading sui market mover rischioso, è sempre consigliabile fare prima pratica con un conto demo gratuito. Ad esempio puoi scegliere la demo eToro e avrai la possibilità di investire da una sola piattaforma su mercati molti diversi (indici di borsa ma anche forex e materie prime).

Ecco i 5 catalizzatori che possono condizionare i mercati questa settimana:

summit della Banca Centrale Europea : la BCE è una della poche banche centrali che non è ancora intervenuta sui tassi. Con l’inflazione dell’Eurozona salita ai massimi storici, è doveroso attendersi quantomeno una presa di posizione da parte dell’EuroTower su quelle che saranno le prossime decisioni di politica monetaria. Per gli analisti è molto probabile un intervento dopo l’estate ma non sono da escludere anche mosse antipate. I mercati più sensibili alla riunione della BCE (e ovviamente al successivo discorso della Lagarde) sono le borse e il cambio Euro Dollaro

: il dato sull’indice dei prezzi al consumo Usa (IPC) verrà reso noto il giorno precedente al vertice della Federal Reserve. Questo timing suggerisce che l’IPC potrebbe condizionare le scelte della banca centrale americana sui tassi. Le previsioni sono per un’inflazione annua dell’8,3 per cento mentre il dato core, sempre su base annua, si dovrebbe attestare al 5,9 per cento. andamento del prezzo del petrolio : nonostante la decisione dell’OPEC+ di rivedere al rialzo la produzione di greggio, i prezzi dell’oil continuano a restare su livelli molto alti. Ci sono alcuni parametri come gli indici PMI e quelli relativi ai consumi, che lasciano intendere che la domanda di greggio possa restare su livelli consistenti. Ciò di fatto depotenzia la decisione dell’OPEC+ di procedere ad un primo rialzo della produzione. In poche parole la mossa dei paesi produttori non basta per tenere i prezzi sotto controllo. Inutile dire che le notizie che riguardano l’oil condizionano soprattutto il prezzo del petrolio (vai sul sito eToro per investire sulla quotazione petrolifera con i CFD).

: a Wall Street procede la pubblicazione dei conti trimestrali. Questa settimana ad alzare il velo dai conti del trimestre saranno quotate del settore tech come Zoom Video Communications Inc o Smartsheet ma anche società con forte appeal come ad esempio NIO. news dal mondo societario: la borsa di Wall Street ha chiuso la seduta di venerdì con un pesante ribasso. A fare peggio di tutti è stato il Nasdaq su cui ha pesato tantissimo l’annuncio di Tesla circa la necessità di ridurre la forza lavoro del 10 per cento. Ci saranno altri annunci di questo tipo? In effetti porsi questa domanda è più che legittimo visto che l’alert di Tesla è arrivato dopo un annuncio molto simile da parte dell’exchange Coinbase.

Insomma come si può vedere da questa short list, i temi caldi nella settimana iniziata oggi 6 giugno non mancato. Il momento non è semplice ma i marker mover possono essere dei buoni catalizzatori per investire.