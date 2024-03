Elezioni 2024: dove si vota e possibili conseguenze su forex e borse

Nel 2024 sono previste elezioni in molti paesi di tutto il mondo. L’appuntamento più atteso è senza dubbio quello con le presidenziali negli Stati Uniti ma in realtà ad essere chiamati al voto saranno anche i cittadini di tanti altri Paesi di primo piano nello scacchiere globale.

Ad esempio si voterà in Russia, in India e in Messico che, oltre che essere tre nazioni densamente abitate, sono anche tra le più importanti economie in pieno sviluppo a livello globale. Facendo due rapidi conti, nel 2024 quasi la metà della popolazione a livello mondiale andrà alle urne.

Per un investitore ciò significa potenziali grandi occasioni di investimento. E infatti in questo articolo faremo il punto sulle possibili ricadute delle elezioni “mondiali” 2024 sia sulle borse che sul mercato del forex.

Dove si vota nel mondo nel 2024: non solo Usa

Tra i più importanti paesi dove si voterà nel 2024 ci sono gli Usa, l’India, il Messico, la Russia, la Corea del Sud e l’Iran. In realtà elezioni si terranno in circa 50 paesi di tutto il mondo. Complessivamente saranno 4,2 miliardi gli elettori chiamati al voto. Alcune di queste elezioni, pensiamo ad esempio a quelle di Usa e India, potrebbero avere effetti molto importanti su quelli che sono gli equilibri geopolitici globali. Come messo in evidenza da Dijana Jelic, Product Specialist di RBC BlueBay, se è vero che un elettore su due voterà, è altrettanto vero che adottando come parametro il livello di market cap, si arriva ad un capitalizzazione del 68 per cento.

In questo scacchiere, il continente meno chiamato al voto rispetto agli altri è quello europeo. In Europa, infatti, si voterà solo in Portogallo (a marzo) e nel Regno Unito (entro maggio).

Elezioni americane 2024: probabile la vittoria di Trump

L’analisi degli esperti di RBC BlueBay sulle elezioni mondiali 2024 non può che iniziare dalle presidenziali Usa.

Lo scenario più plausibile negli Stati Uniti è l’affermazione di Donald Trump. A livello geopolitico, contrariamente a quello che si può pensare, la vittoria di Trump non avrebbe come effetto un ritorno del braccio di ferro con la Cina. E’ molto probabile, anzi, che con Pechino vengano stipulati una serie di accordi con la questione commerciale destinata tornare centrale a discapito di quella geopolitica. Scontato, invece, inasprimento dei rapporto tra gli Stati Uniti e il Messico. Già durante il primo mandato del presidente repubblicano, infatti, i nervi con Città del Messico furono costantemente tesi. Anche in questo caso, però, niente direzioni univoche. Secondo la Jelic è plausibile che ad una prima fase di forte incertezza e volatilità possa poi seguire un momento di maggiore comprensione con le questioni commerciali a fare da collante tra i due Paesi.

Elezioni Corea del Sud 2024: quale sarà l’esito?

Il presidente uscente della Corea del Sud è a caccia della riconferma – BorsaInside

Dagli Usa l’analisi di Jelic si sposta all’Asia, sponda Corea del Sud. Seul andrà al voto il 10 aprile e per il presidente in carica Yoon Suk-yeol si tratta della grande occasione per poter avere una maggioranza nell’Assemblea nazionale che ora è invece in mano al partito di opposizione DPK. La diarchia non è stata semplice e ha limato l’azione del governo. Ma con le elezioni del 2024 tutto potrebbe cambiare.

Se il Partito per la Prosperità della Corea (PPP), a cui appartiene Yoon, dovesse conquistare la maggioranza parlamentare, l’attuale impasse legislativa ,sarebbe finita. Lato economico, è interessante evidenziare che il programma del presidente Yoon si rivolge molto a mercato e imprese. Gli investitori non possono che guardarlo con molto favore per ovvie ragioni.

In caso di vittoria di Yoon, data quasi per scontata, per i rendimenti degli azionisti sarebbe una grande notizia. Tra l’altro non va scordato che dalla pandemia in poi c’è stato un forte aumento degli investitori retail in Corea del Sud e proprio loro potrebbero avere un’occasione di ulteriori profitto con la vittoria del PPP alle elezioni di aprile.

Elezioni India 2024: terzo mandato per Modi?

Sempre restando in Asia, nel 2024 si vota anche in India. Qui il favorito è il primo ministro Narendra Modi che, con la sua Alleanza Democratica Nazionale, è alla ricerca del terzo mondato. L’opposizione è rappresentata dalla Alleanza Nazionale Indiana per lo Sviluppo e l’Inclusione (INDIA), guidata dal Congresso Nazionale Indiano (INC).

Secondo l’analista di RBC BlueBay, le riforme e lo sviluppo sul piano economico dell’India durante il mandato di Modi sono stati continui. In caso di nuova vittoria dell’Alleanza Democratica Nazionale, l’attenzione verso gli investimenti pubblici che ha caratterizzato tutti questi ultimi anni dovrebbe proseguire.

Elezioni Messico 2024: sfida tra due donne

Due donne si contendono la vittoria alle elezioni 2024 del Messico – BorsaInside

Infine nella lista delle più importanti elezioni a livello globale in programma nel 2024 non può mancare un riferimento a quelle messicane. Qui il 2 giugno sarà sfida tra Claudia Sheinbaum, sostenuta dal presidente uscente Andres Manuel Lopez Obrador e la Xóchitl Gálvez. La prima è data per favorita. Secondo l’analisi di RBC BlueBay, continuità è la parola d’ordine. In caso di vittoria della Claudia Sheinbaum non sono ipotizzabili virate in ambito politico con l’unica novità che potrebbero essere i maggiori investimenti nel settore energetico.

I rapporti con gli Usa potrebbero essere il tema chiave delle elezioni messicane. Se a vincere, contro le attese, dovesse essere la sfidante Xóchitl Gálvez ci potrebbe essere un cambio di registro all’insegna del maggiore rigore su immigrazione e commercio.

C’è una particolarità unica nel caso delle elezioni messicane. Il futuro del paese, infatti, dipende soprattutto dall’esito delle elezioni in Usa più che da quello del voto domestico e il motivo lo si può intuire facilmente. L’affermazione di Trump in Usa (scenario più probabile) avrebbe conseguenze anche a livello valutario con il peso messicano che, come accaduto nel 2016, finirebbe sotto pressione.

Proprio il caso del Messico conferma quanto, in presenza di determinate condizioni, un esito elettorale invece di un altro possa impattare non solo sulle borse (questo è più che normale) ma anche sul mercato delle valute. Proprio per questa ragione, se l’obiettivo è quello di speculare facendo leva sul voto, è sempre consigliabile utilizzare broker che consentono di investire su entrambe le asset class da una sola piattaforma.

Come fare trading sulle elezioni 2024 con il broker FP Markets

FP Markets (qui la recensione) è il broker a cui pensare quando si parla di forex trading. Il motivo è molto semplice: si tratta di una piattaforma focalizzata sul forex che consente di investire su decine di coppie di valute di tutto il mondo, da quelle più importanti a quelle secondarie passando per le esotiche. Visto che nel 2024 si vota in tantissimi paesi, può fare comodo utilizzare un broker che permette di fare trading sul forex in modo così ampio.

Ma i vantaggi non si fermano alla quantità ma riguardano anche la qualità. FP Markets, infatti, garantisce una rapida esecuzione degli ordini ma soprattutto gli spread sul forex sono molto bassi partendo da 0 PIP su alcuni cross particolari.

Operando poi dalla stessa piattaforma è possibile investire tramite i CFD sui più importanti indici al mondo sfruttando così anche l’impatto delle elezioni sulle borse di riferimento.

Per provare FP Markets basta aprire il conto demo gratuito.

Spread più bassi del settore, a partire da soli 0.0 pip

0.0 Spread in pip

Piattaforme e tecnologia di trading avanzate

Prezzi DMA (Direct Market Access) su IRESS

Tra l’altro il broker offre opportunità di trading con margini ridotti e costi contenuti permettendo così agli investitori di gestire il proprio portafoglio in modo efficiente. E se poi ci fossero problemi, il servizio clienti del broker (pluripremiato e multilingue) è sempre a disposizione.

