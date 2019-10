Samsung, utile operativo in forte calo ma oltre le aspettative

Samsung continua a perdere utile operativo, ma i risultati sono superiori alle stime degli analisti.

CONDIVIDI

Samsung Electronics ha affermato che il proprio utile operativo per i tre mesi conclusi a settembre sono calati di oltre la metà rispetto a un anno fa: l’utile operativo per il terzo trimestre è infatti a 7,7 trilioni di won coreani (6,43 miliardi di dollari), in calo del 56,17% rispetto a un anno fa, quando il più grande produttore di smartphone del mondo aveva conseguito 17,57 trilioni di won di profitto. In ogni caso, se il dato trimestrale dovesse essere confermato, sarebbe pur sempre superiore alla previsione degli analisti, pari a 7,1 trilioni di won.

Conto Demo da 100.000€ – Inizia a fare trading con un conto demo gratuito su Broker Regolamentato. Inclusi 30 giorni di prova gratuita dei segnali di Trading Central! Provo adesso >>

Insomma, se le linee guida numeriche dovessero essere ribadite nel momento in cui la società pubblicherà i risultati completi, alla fine di questo mese, il trimestre sarà il terzo consecutivo in cui l'utile operativo di Samsung si è ridotto di più della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nei tre mesi che si sono conclusi a giugno, Samsung aveva ad esempio dichiarato che l'utile operativo era sceso del 55,61% rispetto all'anno precedente.

Ad ogni modo, non mancano nemmeno alcuni spunti positivi. Gli analisti sottolineano ad esempio come i dati siano stati positivamente influenzati dalle spedizioni di componenti di memoria, che hanno fatto molto meglio di quello che il mercato si aspettava, e che le prospettive per i chip dovrebbero farsi ancora più positive nel 2020, quando Samsung dovrebbe riprendere a vedere i propri utili in crescita.