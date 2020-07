Olimpiadi Tokyo 2020: il loro destino è ancora appeso a un filo

Niente sembra essere certo per le sfortunate Olimpiadi giapponesi, rinviate di un anno e ancora non sicure della partenza.

Le olimpiadi di Tokyo 2020 sono state rinviate a causa delle misure anti-pandemiche, ma lo slittamento in calendario non sembra rassicurare gli organizzatori che, ancora oggi, guardano con sospetto alla possibilità che la prossima estate vi siano le condizioni utili per poter vivere i giochi con piena serenità.

Tuttavia, la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, non sembra demordere, e in una recente intervista ha promesso di fare del proprio meglio per mantenere viva l’idea e lo spirito dei Giochi Olimpici, affermando che Tokyo 2020 può diventare un simbolo di come il mondo si sia unito per superare le difficoltà e come l'umanità abbia rafforzato i propri legami.

La governatrice si è però astenuta dal garantire che l'evento si sarebbe svolto tra un anno, riconoscendo gli ostacoli legati alla pandemia di coronavirus in corso. Koike ha anche riconosciuto l'importanza di sostenere i Giochi tra i giapponesi, dove cresce lo sconforto nei confronti di questo evento, con poco meno di un quarto degli intervistati che vorrebbe che i Giochi siano tenuti realmente nel 2021. Poco più del 36% afferma invece che vorrebbe un nuovo slittamento, mentre il 34% pensa che l'evento dovrebbe essere cancellato del tutto.

Oltre a garantire che gli eventi possano svolgersi in sicurezza, la governatrice ha anche dichiarato di avere il compito di tenere sotto controllo i costi dell'evento. La decisione di marzo di rimandare le Olimpiadi ha inferto un duro colpo all'economia di Tokyo in un momento in cui la pandemia ha spinto il Giappone in profonda recessione.

Sono dunque state avanzate proposte per ridimensionare alcuni aspetti dell'evento, come la cerimonia di apertura e di chiusura, che potrebbero soddisfare alcune delle preoccupazioni sanitarie e finanziarie.