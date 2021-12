Investire in Cina nel 2022: previsioni e trend per fare trading oggi

Uno sguardo approfondito sul futuro degli investimenti in Cina: tra rischi e opportunità, ecco come muoversi nella seconda economia più grande del mondo.

La decelerazione dell’economia cinese, iniziata nella seconda metà del 2021, dovrebbe proseguire anche nel 2022. Così, almeno, ha recentemente decretato Schroders, che per voce del senior EM Economist David Rees ha previsto che la crescita del PIL rimarrà modesta, pari 4,7% nel 2021.

L’energia

Data la politica di tolleranza zero contro il Covid-19, le restrizioni continueranno a pesare sull’attività economica del Paese, con particolare riferimento al settore dei servizi. La pressione sulle riserve del carbone dovrebbe continuare durante tutto l’inverno, determinando per i produttori la necessità di fare i conti con i maggiori costi dell’energia in una fase in cui la domanda all’esportazione sembra destinata a rallentare.

L’immobiliare

Non sfugge, comunque, come sia l’immobiliare la principale fonte di preoccupazione. I dubbi sulla sostenibilità dei costruttori più indebitati ha comportato una forte riduzione delle vendite di immobili nuovi, privando il mercato creditizio di una indispensabile quota di business. Se la situazione dovesse peggiorare ulteriormente, è molto probabile che le autorità sceglieranno di prendere in mano la situazione, stabilizzandola, evitando così contagi nel mercato residenziale.

Le riforme del governo

Sempre secondo Schroders, gli investitori dovrebbero beneficiare di una maggiore chiarezza circa le modalità di implementazione delle riforme governative. Un allentamento mirato della stretta normativa in alcuni settori come la tecnologia e l’istruzione dovrebbe costituire un elemento positivo per gli asset di questi settori. Un incremento del reddito disponibile delle famiglie che deriva dalle riforme e potenziali misure di stimolo potrebbero sostenere i consumi.

L’inflazione

Schroders ritiene che l’inflazione dei prezzi di produzione dovrebbe toccare il punto massimo nel 2022. Sono altresì attesi progressi delle catene di approvvigionamento, mentre alcuni produttori di beni di consumo potrebbero riuscire a trasferire i maggiori costi di produzione ai consumatori finali. Ecco dunque che secondo gli analisti della compagnia il 2022 potrebbe essere un momento propizio per le azioni delle aziende dei beni di consumo di alta qualità.

L’export

Passando poi al commercio estero, sebbene nel 2022 sia possibile un’attenuazione (o una risoluzione) dei colli di bottiglia, Schroders non esclude una flessione dell’export. Aumenta dunque l’importanza della “strategia di doppia circolazione”, sostengono gli analisti, ovvero il focus sulle esportazioni in un’ottica di lungo periodo e il sostegno ai consumi interni, alla localizzazione dell’attività di R&S e allo sviluppo di prodotti locali.

I rapporti con gli USA

Infine, gli analisti si discono convinti che le relazioni USA-Cina rimarranno abbastanza complicate. Anche eventuali progressi in termini di riduzione dei dazi non permetteranno un re-rating significativo del mercato.

