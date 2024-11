Alibaba

Aumento significativo dell’utile netto

Nel trimestre conclusosi a settembre 2024, Alibaba Group Holding ha registrato un incremento dell’utile netto del 58%, raggiungendo 43,9 miliardi di yuan (circa 6 miliardi di dollari), superando le stime degli analisti che prevedevano 25,7 miliardi di yuan. Questo risultato è stato trainato dalla robusta performance delle divisioni di cloud computing e dell’e-commerce internazionale, che hanno compensato il rallentamento delle vendite al dettaglio nel mercato domestico cinese.

Performance dei ricavi

I ricavi complessivi sono aumentati del 5%, attestandosi a 236,5 miliardi di yuan, leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti di 239,4 miliardi di yuan. Nonostante la crescita, il mancato raggiungimento delle aspettative è attribuibile alla debolezza dei consumi interni e alla crescente concorrenza nel settore dell’e-commerce cinese.

Crescita nel Cloud Computing

La divisione Cloud Intelligence Group ha registrato un incremento dei ricavi del 7%, raggiungendo 29,6 miliardi di yuan. Questo rappresenta il tasso di crescita trimestrale più rapido degli ultimi due anni, sostenuto da una domanda crescente di prodotti cloud pubblici e da una crescita a tre cifre dei ricavi legati all’intelligenza artificiale. Il CEO Eddie Wu Yongming ha sottolineato l’importanza strategica del cloud e dell’IA per il futuro dell’azienda, evidenziando investimenti aggressivi in queste aree per soddisfare la crescente domanda.

Performance dell’E-commerce

Taobao e Tmall Group : L’unità principale di e-commerce ha visto un incremento dell’1% nei ricavi, raggiungendo 99 miliardi di yuan. Questo risultato è stato supportato da una migliore monetizzazione e da una forte crescita dei nuovi consumatori in vista del festival dello shopping del Single’s Day, con un aumento a doppia cifra del numero di ordini su base annua.

: L’unità principale di e-commerce ha visto un incremento dell’1% nei ricavi, raggiungendo 99 miliardi di yuan. Questo risultato è stato supportato da una migliore monetizzazione e da una forte crescita dei nuovi consumatori in vista del festival dello shopping del Single’s Day, con un aumento a doppia cifra del numero di ordini su base annua. Alibaba International Digital Commerce Group (AIDC): Ha mantenuto un forte slancio, registrando una crescita del 29% nel trimestre di settembre, con ricavi di 31,7 miliardi di yuan. Questo successo è attribuibile all’aumento delle vendite su piattaforme internazionali come AliExpress e Trendyol, nonché a miglioramenti nell’efficienza operativa e negli investimenti.

Investimenti in Intelligenza Artificiale

Alibaba sta intensificando gli investimenti in infrastrutture cloud e IA per soddisfare la crescente domanda di potenza di calcolo e servizi API. Wu ha descritto l’opportunità offerta dall’intelligenza artificiale generativa come “una chance storica che si presenta solo una volta ogni 20 anni”. L’azienda ha introdotto strumenti come Quanzhantui, un servizio di marketing digitale a pagamento, e una nuova commissione per i servizi tecnologici per i commercianti di Taobao e Tmall, al fine di migliorare la monetizzazione delle piattaforme.

Prospettive Future

Nonostante le sfide economiche e la crescente concorrenza nel mercato dell’e-commerce domestico, Alibaba rimane ottimista riguardo alle politiche di stimolo macroeconomico del governo cinese. L’azienda prevede di aumentare gli investimenti in nuovi prodotti e di migliorare la fidelizzazione degli utenti per sostenere la crescita futura.

Tabella riassuntiva dei risultati finanziari

Divisione Ricavi (miliardi di yuan) Crescita Percentuale Cloud Intelligence Group 29,6 +7% Taobao e Tmall Group 99,0 +1% Alibaba International Digital Commerce 31,7 +29%

Questi risultati evidenziano la capacità di Alibaba di adattarsi e crescere in un contesto economico sfidante, puntando su innovazione e diversificazione delle proprie attività.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.