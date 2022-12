Anche la Cina cede: Pechino allenta le restrizioni sul Covid

Il governo cinese ha dichiarato che le persone non dovranno più esibire test virali o certificati sanitari per viaggiare tra le diverse zone del Paese e hanno inoltre aggiunto che, a meno che un’area non sia designata come ad alto rischio, il lavoro e la produzione locale non saranno interrotti.

L’annuncio, giunto sul sito web della Commissione nazionale per la salute, ha altresì formalizzato altre recenti modifiche ai controlli Covid, come la possibilità per un maggior numero di persone di effettuare la quarantena a casa e non in apposite strutture. Le misure prevedono anche che, ad eccezione di strutture come case di riposo, scuole elementari e medie e cliniche sanitarie, i locali non debbano richiedere test virali negativi o certificati.

Nonostante questo non sia certo il primo alleggerimento delle misure Covid a livello nazionale (le prime furono introdotte a metà novembre), l’aumento delle infezioni e la conseguente applicazione a livello locale della severa politica cinese di zero Covid hanno aumentato la frustrazione della popolazione nei confronti dei controlli: in numerose occasioni studenti e altri gruppi di persone hanno organizzato proteste pubbliche.

Occorrerà ora comprendere in che modo l’allentamento delle restrizioni sarà applicato, considerato che molto è demandato alle singole amministrazioni locali.

