Dalla Cina arrivano dati macro migliori delle attese

La Cina ha comunicato alcuni dati che mostrano una ripresa della crescita ad agosto rispetto al mese precedente, con informazioni superiori alle aspettative in tutti i settori.

Le vendite al dettaglio sono infatti cresciute del 5,4% ad agosto rispetto a un anno fa, per lo sviluppo del dato più rapido dal periodo gennaio-febbraio di quest’anno, secondo quanto comunicato dall’Ufficio nazionale di statistica. Le vendite al dettaglio di agosto hanno superato le previsioni di Reuters che prevedevano una crescita del 3,5%.

Tra i dati più incoraggianti sono state proprio le vendite al dettaglio a costituire la sorpresa più grande, favorite dalle vendite di autovetture e aiutate dal confronto con la bassa crescita dello scorso agosto, ha sottolineato Hao Zhou, capo economista di Guotai Junan International. Nell’agosto 2021 le vendite al dettaglio erano aumentate del 2,5% su base annua.

Le vendite online di beni fisici sono aumentate del 12,8% ad agosto rispetto a un anno fa, più velocemente della crescita del 10,1% di luglio.

Ancora, rileviamo come ad agosto la produzione industriale sia aumentata del 4,2% rispetto a un anno prima, battendo l’aumento del 3,8% stimato da un sondaggio Reuters tra gli analisti. Nonostante il calo su base annua di categorie importanti come il cemento e l’acciaio, l’auto si è dimostrata ancora una volta un punto di forza, con un aumento della produzione di autovetture del 33%.

Gli investimenti in capitale fisso nei primi otto mesi dell’anno sono invece aumentati del 5,8%, superando il 5,5% previsto da Reuters. Gli investimenti nel settore manifatturiero hanno registrato la crescita maggiore, con un aumento del 10% rispetto al periodo precedente.

Infine, rileviamo come il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 16 e i 24 anni sia sceso al 18,7% in agosto, sebbene molto più alto del tasso di disoccupazione generale nelle città, che in agosto era del 5,3%, in leggero calo rispetto al mese precedente. L’indice dei prezzi al consumo in Cina è sceso dai massimi di due anni, registrando un aumento del 2,5% su base annua ad agosto. Ma escludendo i generi alimentari e l’energia, l’indice è aumentato solo dello 0,8%, riflettendo ancora una volta la scarsa domanda.