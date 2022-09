TikTok, guai in vista: probabile multa in arrivo dal Regno Unito

TikTok potrebbe dover pagare una multa di 27 milioni di sterline nel Regno Unito dopo che le autorità di regolamentazione della privacy hanno riscontrato carenze nella gestione dei dati dei minorenni da parte dell’azienda.

L’Information Commissioner’s Office ha di fatti inviato a TikTok un “avviso di intenti” per informare l’app video di proprietà cinese del suo “parere provvisorio secondo cui TikTok ha violato la legge britannica sulla protezione dei dati tra maggio 2018 e luglio 2020“. Il provvedimento fa seguito a un’indagine sull’azienda iniziata nel 2019.

Secondo l’ICO, infatti, TikTok potrebbe aver trattato i dati di bambini di età inferiore ai 13 anni senza il consenso dei genitori, non ha presentato le informazioni ai suoi utenti in modo facile da capire e ha trattato “dati di categoria speciale” – come le informazioni sulla razza o l’etnia di una persona – senza basi legali.

“Vogliamo tutti che i bambini possano imparare e sperimentare il mondo digitale, ma con un’adeguata protezione della privacy dei dati“, ha dichiarato lunedì il commissario per l’informazione John Edwards in un comunicato. “Le aziende che forniscono servizi digitali hanno il dovere legale di mettere in atto tali protezioni, ma il nostro parere provvisorio è che TikTok non ha soddisfatto tale requisito”.

L’ICO ha sottolineato che le sue conclusioni sono “provvisorie” e che “in questa fase non si deve trarre alcuna conclusione sul fatto che ci sia stata effettivamente una violazione della legge sulla protezione dei dati o che alla fine verrà imposta una sanzione finanziaria“. Ricordiamo che l’ICO può emettere una multa massima pari al 4% del fatturato globale annuo di TikTok ai sensi del GDPR dell’UE, che è ancora sancito dalla legge britannica.

TikTok ha ora 30 giorni per presentare una risposta alla decisione. Se i funzionari dell’azienda si dimostreranno sufficientemente convincenti nel difendere la gestione dei dati dei bambini, l’ICO potrebbe ridurre l’entità della sanzione o astenersi dall’imporre una multa.