La crisi energetica spingerà alla povertà ampie parti del mondo

L'allarme arriva da Dubai, per voce del ministro dell'energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail Al Mazrouei.

L'incapacità di affrontare una coerente ed efficiente accessibilità alle risorse energetiche rischia di far finire parti significative del mondo nella povertà e di far ristagnare l'economia globale. A sostenerlo è il ministro dell'energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail Al Mazrouei.

L'impennata dei prezzi dell'energia ha causato una forte crescita dell'inflazione in tutto il mondo e ha innescato crisi del costo della vita sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti.

E così, parlando ai media in occasione del World Government Summit di Dubai, Al Mazrouei ha espresso la preoccupazione che l'attenzione globale sulla geopolitica e sulla sicurezza energetica stia portando i governi a trascurare le implicazioni a lungo termine del calo dei prezzi. Il ministro ha poi specificato come i leader dell’OPEC+ stiano cercando di mantenere l'ordine e di portare le risorse sul mercato a un ritmo gestibile, suggerendo però che questo sta diventando sempre più difficile.

"Perché questo accada, abbiamo bisogno di risorse - risorse finanziarie - abbiamo bisogno di investire e abbiamo bisogno di disaccoppiare la politica dalla disponibilità e dall'accessibilità dell'energia", ha detto Al Mazrouei. "Sono preoccupato che, considerato che stiamo mescolando le due cose, potremmo finire in una situazione in cui l'accessibilità dell'energia diventa un problema e questo porterebbe sicuramente ad una stagnazione dell'economia mondiale. Ci stiamo provando, ma non possiamo essere incolpati di tutto - stiamo facendo del nostro meglio".

Ricordiamo come i prezzi del petrolio e del gas siano significativamente aumentati dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Al Mazrouei ha però notato che l'attenzione in precedenza era stata posta sulla sostenibilità e la transizione energetica, che combinata con un crollo della domanda a causa della pandemia di Covid-19, ha determinato il crollo dei prezzi ai minimi storici nel 2020.

L'OPEC+ all'epoca aveva risposto con tagli di produzione record, ma Al Mazrouei ha detto che la prossima questione da affrontare, oltre a garantire l'approvvigionamento, sarà garantire l'accessibilità economica. "Sono sicuro che il prossimo sarà l'accessibilità dell'energia e delle risorse, in questo senso, perché la sicurezza alimentare sta diventando un problema e anche le materie prime industriali o i minerali stanno diventando un problema", ha detto. "Quindi il rischio che vedo, o il pericolo, è la povertà che potrebbe portare le persone ad unirsi a questi gruppi terroristici".