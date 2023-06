Ecco il modo per intercettare le potenzialità dei mercati emergenti

I mercati emergenti continuano a rappresentare una ghiotta occasione di investimento nonostante abbiano registrato un forte slancio da inizio anno ad oggi. Secondo Polina Kurdyavko, Head of Emerging Markets, RBC BlueBay Asset Management, è soprattutto nei mercati emergenti che ci sono opportunità durature e avvincenti sia in valuta locale che in quella forte. In questo contesto i fondi absolute return sono ben posizionati per catturare tutto il loro potenziale.

La domanda che l’esperta si è posta è molto semplice: ci sono strategie grazie alle quali è possibile cogliere il potenziale dei mercati emergenti?

Per rispondere a questo interrogativo, l’analisi di RBC parte da lontano ossia dal posizionamento delle banche centrali. Tanto per iniziare va evidenziato che tutte le banche centrali dei paesi in via di sviluppo hanno adottato politiche restrittive circa 18 mesi prima rispetto a quelle delle economie sviluppate. Proprio grazie a questa azione anticipata, è stato possibile gestire e frenare il rally dei prezzi al consumo. L’inflazione è già arrivata al suo picco nella maggior parte dei paesi emergenti e in alcuni casi è già impostata al ribasso.

Per quello che riguarda le emissioni del debito emergente in valuta forte, è probabile che il tasso di default si possa attestare nella parte bassa del range a singola cifra e che gli investitori possano essere ben ricompensati in termini di rischio / rendimento visto che oggi il debito sovrano paga intorno al 9 per cento. Tenendo conto degli aumenti dei tassi di interesse, degli alti prezzi delle materie prime e dei rendimenti interessati che sono offerti dalle emissioni hard currency, è evidente che ci sono occasioni di investimento in questo settore.

Gli alti prezzi delle materie prime sono stati un elemento di supporto per i mercati emergenti. Un catalizzatore potentissimo visto che, storicamente, la maggior parte delle crisi dei Paesi in via di sviluppo, è sempre partita da un saldo negativo della bilancia commerciale. Grazie alla fase positiva attraversata dalle materie prime, molti dei Paesi emergenti hanno messo a segno un significativo miglioramento delle dinamiche del saldo della partite correnti. Ad esempio le aree geografiche più ricche di petrolio come il Medio Oriente hanno tratto vantaggio dal rialzo del prezzo del greggio mentre a sostenere i paesi dell’America Latina, è stata la tendenza delle commodities alimentari e dei metalli di base.

Come posizionarsi sui mercati emergenti?

E passiamo adesso all’aspetto più pratico. Secondo l’analista sono da privilegiare portafogli basati su fattori trainanti ben precisi come ad esempio le emissioni sovrane di alta qualità dei Paesi del Medio Oriente e dell’America Latina. Dall’altro lato della bilancia, ci sono poi le emissioni di tutti quei paesi che sono stati inadempienti. Scrive infatti la manager nel suo report che: “se il debito sovrano di uno di questi stati negli ultimi due anni ha sconfinato nel defult e non ha debiti da pagare nei prossimi due anni, il rendimento può essere attraente mentre le possibilità a breve termine di risultare di nuovo inadempiente sono limitate“.

Per la Kurdyavko, decidendo di comprare debito emergente, è possibile incassare una cedola vicino alla doppia cifra per il premio illiquidità e non per il rischio di credito. In questo contesto RBC BlueBay AM ha preferito investire in 40 tra le migliori idee nei mercati emergenti tra le emissioni aziendali e sovrane, in valuta locale e in quella forte.

Con broker come eToro, invece, è possibile, tra l’altro, comprare azioni dei paesi emergenti avendo accesso a tanti strumenti che possono essere molto utili per la propria strategia. Chi volesse provare ad investire, può iniziare la sua esperienza dal conto demo gratuito.

–APRI UN CONTO DEMO GRATUITO CON ETORO (SITO UFFICIALE)>>

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!