Indonesia: inflazione sopra il 5% per buona parte del 2023

L’inflazione indonesiana rimarrà al di sopra del 5% nella prima metà del 2023 e al di sotto del 4% nella seconda metà, soprattutto a causa degli alti prezzi dei generi alimentari. A dichiararlo, poche ore fa, il governatore della banca centrale Perry Warjiyo, avvertendo che la lotta per controllare l’inflazione deve continuare.

“La partita non è finita, anticipiamo insieme l’inflazione, soprattutto quella alimentare“, ha detto Perry durante un evento a Makassar, nel Sud Sulawesi, dove ha esortato le autorità locali a collaborare con il governo centrale per ridurre le pressioni inflazionistiche. “Dobbiamo controllare l’inflazione perché riguarda la prosperità e il benessere delle persone“, ha detto. “Rafforziamo la sinergia tra le parti interessate per controllare l’inflazione”.

L’indice dei prezzi al consumo dell’Indonesia è aumentato del 5,47% su base annua a febbraio, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi di carburante, riso, sigarette e viaggi aerei, anche se l’inflazione di fondo è rallentata inaspettatamente al 3,09%.

I prezzi dei generi alimentari, soprattutto riso e olio da cucina, sono aumentati nella maggior parte delle province del Paese durante il mese scorso – ha dichiarato ancora Perry – e si prevede che aumenteranno ulteriormente nelle prossime settimane a causa dell’elevata domanda in vista del mese di digiuno musulmano del Ramadan alla fine di questo mese e della festa di Eid al-Fitr in aprile.

Il fenomeno climatico El Nino, dovuto al riscaldamento delle acque dell’Oceano Pacifico orientale, dovrebbe portare a un clima secco in Indonesia e ridurre la produzione alimentare nel corso dell’anno, esercitando una maggiore pressione sui prezzi.

