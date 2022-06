La Francia vuole sostituire le fonti energetiche russe con quelle degli Emirati Arabi

La Francia ha avviato dei colloqui con gli Emirati Arabi Uniti per la fornitura aggiuntiva di petrolio e gasolio quale alternativa alle fonti energetiche russe. A dichiararlo è stato, poco fa, il ministro delle Finanze Bruno Le Maire.

Il ministro ha detto che la Francia intende anche accelerare gli investimenti nella transizione verso un’energia più pulita, come i parchi eolici offshore, per aumentare l’indipendenza del Paese. “Stiamo cercando dei sostituti alla fornitura di gas o diesel dalla Russia“, ha poi specificato. “Per esempio, gli Emirati Arabi Uniti possono essere una soluzione, almeno temporanea, per sostituire il petrolio e il diesel russi. Sono discussioni già avviate“.

La scorsa settimana l’Unione Europea ha approvato un sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, che include un divieto parziale sulle importazioni di petrolio russo.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che le importazioni di petrolio russo nell’UE saranno ridotte di circa il 92% entro la fine dell’anno, in seguito all’intesa. Ha inoltre dichiarato che non è da escludere un embargo sul gas russo.

Thierry Breton, commissario per il mercato interno dell’UE, ha poi dichiarato in un’intervista separata che il leader russo Vladimir Putin sta usando il gas nel tentativo di dividere l’Europa, mentre continua a condurre una guerra contro l’Ucraina. “Dobbiamo liberarci anche dal gas, perché il gas russo oggi, dobbiamo riavere la nostra autonomia il più rapidamente possibile, perché a Vladimir Putin non piace il progetto europeo“, ha detto Breton. “Per anni ha fatto di tutto per dividere l’Europa. Ora sta usando il gas proprio per dividerci”.

