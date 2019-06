Borse europee oggi: conviene investire in azioni?

© Shutterstock

Le elezioni europee hanno incrementato i motivi di tensione in Europa eppure non è detto che non conviene investire

Solitamente dopo un appuntamento elettorale di un certo livello si è soliti fare i conti con la finanze e i mercati. Poichè si sono tenute da poche settimane le elezioni per il rinnovo del Parlamento UE, la domanda che poniamo è: conviene investire sulle borse europee oggi? Prima di dare una risposta a questo interrogativo è però il caso di fare una puntualizzazione. Dire borse europee non è la stessa cosa del dire Wall Street o borsa del Giappone. Quello di borse europee è un concetto esclusivamente geografico visto e considerato che una borsa europea vera non esiste nè esisterà chissà per quanto tempo.

Le borse europee oggi altro non sono che la sommatoria delle singole borse nazionali. Quando ci si chiede quali sono le borse europee si parte con il solito elenco che include Borsa Italiana, la borsa di Francoforte, quella di Madrid, quella di Parigi e così via. Già questo aspetto basterebbe a farsi un'idea della debolezza dell'Europa dal punto di vista finanziario oltre che politico.

Fatta questa premessa e con tutti i limiti del caso ci si chiede se investire sulle borse europee oggi conviene oppure no? Ad una prima impressione le borse del Vecchio Continente potrebbero dare l'idea di un terreno minato non solo a causa dei problemi strutturali che si sono indicati in precedenza ma anche a causa dell'esito del voto europee di fine maggio. Le elezioni hanno dato un esito frammentato e incerto. Insomma come effetto delle azioni europee a tensioni si sono aggiunte altre tensioni. Eppure, nonostante tutto questo, investire sulle borse europee ha senso.

Perchè investire sulle borse europee oggi?

Ci sono ben tre buoni motivi per cui investire sulle borse europee oggi è un'idea da tenere in debita considerazione. Il primo di questi motivi è l'alto premio al rischio che i mercati europei pagano, il secondo è rappresentato dal fatto che il rapporto price earning basso e il terzo motivo riguarda il fatto che le borse europee da tempo non siano più di moda. Si procederà ora con'analisi, punto per punto, di ognuno di questi motivi per cui investire sulle borse europee conviene.

Borse europee e alto premio al rischio

Dal punto di vista tecnico, quindi come definizione, il premio al rischio è il maggiore rendimento che le azioni offrono nel confronto con i bond. Se si decide di investire quando questo valore è basso si corrono forti rischi.

Poichè le azioni presentano un rischio maggiore dei bond, infatti, il premio al rischio deve essere positivo. Ebbene le borse europee oggi presentano un premio al rischio che è pari al 7 per cento. E' questa percentuale a suggerire che investire nelle borse europee oggi conviene.

Rapporto price earning borse europee

Il rapporto price earning altro non è che il rapporto tra prezzo e utili. Questo indicatore viene usato per stabilire il livelli di convenienza di un mercato rispetto ad un altro. Il rapporto price earning delle borse europee è pari a 14,80 ed è in linea con la media storica a 10 anni nonchè più basso rispetto a quello di tante altre borse di tutto il mondo. E' per questo che investire nelle borse europee oggi conviene anche perchè ad un price earning basso corrisponde un elevato livello di rendimento.

Le azioni europee sono quindi competitive nel confronto con le obbligazioni europee.

Borse europee oggi non più di moda

Tutti i migliori traders sanno perfettamente che le borse migliori sono quelle capaci di restare più nell'ombra. I veri profitti stanno in quei mercati che la maggior parte degli investitori non prende in considerazione.

Le borse europee oggi possono essere considerate non di moda anche perchè la vulgata che va per la maggiore da inizio 2019 è quella che vede l'Europa non avere grandi margini di crescita economica.

Ci sono però alcuni indicatori che sembrano lasciar intendere che il peggio sia alle spalle. Secondo questi indicatori l'Europa non andrà in contro ad una grande crescita ma migliorerà comunque la sua performance. Anche questo è un buon motivo per investire sulle azioni europee oggi.