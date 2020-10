Riunione BCE oggi 29 ottobre 2020 e conferenza stampa Lagarde: le decisioni

© Shutterstock

Cosa ha deciso la BCE nel summit di oggi e quali sono stati i temi toccati nel discorso della Lagarde?

Il market mover più importante di oggi è stato la riunione BCE con relativo discorso della governatrice Lagarde. Come da previsioni, nel meeting la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi confermando anche tutti gli strumenti di polity ai livelli attuali. Se dalla riunione BCE non sono arrivate novità, spunti interessanti non sono invece mancati nella conferenza stampa della Lagarde durante la quale la governatrice ha anticipato che nell'EuroTower di dicembre, ci sarà una ricalibratura delle misure in atto.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Discorso Lagarde 29 ottobre 2020: i punti principali

Per quello che riguarda il costo del denaro, la governatrice ha puntualizzato che i tassi BCE resteranno al livello attuale o al di sotto di esso fino a quando "le prospettive di inflazione non convergeranno solidamente ad un livello sufficientemente vicino al 2%". Con riferimento invece agli strumenti di politica fiscale in atto, la Lagarde ha affermato che il consiglio direttivo proseguirà i suoi acquisti effettuati "nell'ambito del programma di acquisti d'emergenza in caso di pandemia (PEPP) per un importo totale di 1,35 trilioni di euro".

Tali operazioni,, ha quindi proseguito la governatrice, sono di aiuto per allentare la "posizione generale di politica monetaria" contribuendo in questo modo a "compensare l'impatto al ribasso della pandemia sulla traiettoria dell'inflazione prevista".

In quest'ambito la Lagarde ha poi ribadito che l'EuroTower continuerà ad effettuare acquisti netti di attività nell'ambito del PEPP "almeno fino alla fine di giugno 2021 e comunque fino a quando non considereremo conclusa la fase di crisi del coronavirus".

Proprio la seconda ondata di Covid19 è stata al centro della seconda parte del discorso della governatrice. La Lagarde ha affermato che è assolutamente necessario controllare il coronavirus, aggiungendo poi che la debolezza del settore servizio nell'Eurozona è un effetto dell'aggravamento della pandemia e delle misure di blocco diventate necessarie in alcuni paesi.

Il commento di Waster Asset alla riunione BCE

Andreas Billmeier, sovereign research analyst di Western Asset (Franklin Templeton), ha commentato la riunione di oggi dell'EuroTower affermando che la BCE, mettendo in evidenza che i rischi sono orientati al ribasso, ha di fatto creato aspettative per un intervento nel board di dicembre che dovrebbe riguardare almeno due piani.

Il primo piano riguarda l'adozione si nuove misure per supportare l'economia e per riuscire ad assicurare la convergenza della proiezione di inflazione rispetto rispetto al target fissato. E' possibile che sia deciso un aumento degli acquisti di asset e questo sarà di supporto alle valutazioni obbligazionarie.

Secondo l'analista per gli investitori obbligazionari si tratta di capire se il supporto che arriverà dall'EuroTower potrà o no essere una spinta sufficiente dinanzi all'inevitabile aggravarsi della pandemia. "Siamo cautamente ottimisti, soprattutto perché la BCE ha dimostrato che può agire velocemente quando le condizioni di mercato si deteriorano rapidamente" ha affermato l'analista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA