Investire nelle banche europee nel 2021: nuove opportunità dal risiko creditizio

Previsioni e consigli di investimento nel settore bancario europeo durante il 2021: ecco come muoversi!

Lo shock economico che è legato alla pandemia da Covid-19 ha determinato stress test piuttosto severi per le banche europee, e i cambiamenti che sono indotti dalla crisi finanziaria globale e dalla crisi del debito dell’area euro hanno complicato ulteriormente la vita del settore. Tuttavia, in questo contesto le banche europee hanno dimostrato di essere stabili e resilienti, e hanno continua a fornire finanziamenti a famiglie e imprese, e supportare efficacemente l’economia.

Dunque, come sottolineava una recente nota a cura di David Riley, Chief Investment Strategist, di BlueBay Asset Management, nonostante lo stress e le difficoltà determinate dalle perdite legate ai prestiti e al calo dei profitti, il settore bancario è in discrete condizioni di forma, e mette in luce il merito che deve essere attribuito al rafforzamento dei fondamentali avvenuto nell’ultimo decennio.

Secondo la nota BlueBay, le banche sono ben posizionate per beneficiare di un dispiegamento del vaccino più efficace e rapido del previsto, con l’outlook economico che dagli esperti della società di asset management viene oggi ritenuto meno esposto al rischio di ondate future di contagi, e con una qualità degli asset in sicura ripresa. Per l’analista, la prospettiva di una curva più ripida potrebbe dunque sostenere ulteriormente le aspettative per gli utili bancari, e dovrebbe essere seguita da un allentamento delle restrizioni sulla distribuzione del capitale.

Per BlueBay, piuttosto, la sfida principale per il settore bancario europeo, man mano che la crisi da Covid-19 verrà superata, sarà la bassa profittabilità. Tuttavia, le attività di M&A dovrebbero fornire agli investitori attivi nel capitale bancario europeo le migliori opportunità di alpha e dovrebbero migliorare i fondamentali di lungo teermine del settore.

Per BlueBay, infine, il capitale bancario come asset class è prezzato in modo inadeguato. L’indice JP Morgan Coco/AT1 rende ad esempio oggi il 4%, e alcuni dei coco bond delle principali banche nazionali rendono tra il 5% e il 6%, contro un rendimento medio di poco più del 2% sulle obbligazioni societarie europee con rating BB.

Dunque, la view di BlueBay su questa asset class è positiva sia dal punto di vista dei fondametnali che dal punto di vista delle valutazioni, per quanto sia necessario che gli investitori selezionino attentamente le banche e gli strumenti.

