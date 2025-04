Riunione BCE aprile 2025 - BorsaInside.com

Prima della pausa per le festività pasquali, i trader avranno la possibilità di cavalcare un ultimo grande market mover: le decisioni di politica monetaria della BCE. Come da calendario si terrà infatti oggi il board EuroTower di aprile con relativo discorso della governatrice Lagarde. L’attesa per l’appuntamento è tutta espressa nell’andamento molto timido della borsa di Milano. A metà mattinata, infatti, il Ftse Mib segna una flessione leggera dello 0,3 per cento. Per la verità il market mover riunione BCE del 17 aprile non dovrebbe offrire grandi sorprese in merito ai tassi (il taglio di altri 25 punti base è scontato) mentre potrebbe dare tanto sui vari dossier aperti a partire da quello sulla guerra commerciale. I trader più intrepidi andranno alla ricerca di spunti soprattutto dal discorso della Lagarde sullo scontro in atto con gli Usa sui dazi.

Insomma non si tratterà di un appuntamento formale ma di un evento dal forte potere catalizzatore. I mercati che potrebbero essere condizionati da quello che la Lagarde dirà in conferenza stampa sono quello azionario (borse europee in primis) e quello del forex con il cambio Euro Dollaro osservato speciale. Tanti spunti, quindi, per i trader attivi su queste asset class. E tal riguardo ricordiamo sempre che non è necessario usare varie piattaforme per investire su mercati diversi perchè con broker come IQ Option tutto si può fare da un solo account. In più IQ Option consente anche di effettuare investimenti minimi anche di 1€.

📈 Visita il sito ufficiale IQ Option per scoprire il broker

PRIMA DI PROSEGUIRE… il 22 aprile prende il via la nostra nuova newsletter gratuita dedicata agli investimenti finanziari. Consigli, guide e tanti spunti esclusivi che troverai ogni martedì nella tua casella e-mail iscrivendoti qui sotto. Che aspetti?

Tassi BCE verso taglio nella riunione di aprile: le previsioni

Massima convergenza tra gli analisti sull’ipotesi ribasso di 25 punti base dei tassi BCE nel board di oggi. Secondo Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, le forti tensioni commerciali a livello globale e il marcato apprezzamento dell’euro rispetto al Biglietto Verde hanno alimentato la pressione affinché la BCE intervenga con un nuovo taglio dei tassi di interesse. Per questo motivo la previsione base è quella di una riduzione dei tassi di 25 punti base su tutte le principali leve di politica monetaria:

In particolare il board dovrebbe decidere di portare il tasso sui depositi dal 2,5 per cento al 2,25 per cento, il tasso di rifinanziamento principale dal 2,65 per cento al 2,4 per cento e quello di rifinanziamento marginale dal 2,9 per cento attuale al 2,65 per cento.

Secondo l’esperto nonostante le smentite arrivate da alcuni membri della BCE nei giorni scorsi, non si può completamente escludere la possibilità che il taglio possa essere addirittura di 50 punti base fermo restando che la soluzione più probabile resta comunque quella di un compromesso su un taglio di 25 punti base alla luce della necessità di conciliare le visioni diverse che da sempre sono presenti nel board dell’EuroTower.

Per quello che invece riguarda il discorso della Lagarde, su cui, alla luce di quella che è l’attuale contesto di mercato, è concentrata l’attenzione degli analisti, l’esperto prevede una comunicazione molto prudente. La governatrice dovrebbe continuare a mettere l’accento sull’evoluzione dei dati macroeconomici, lasciando aperte le porte a eventuali ulteriori interventi nei mesi successivi.

Cosa fare in vista della riunione BCE di aprile

Dando un occhio a quello che è l’attuale andamento dei mercati, verrebbe da pensare che essi stiano già scontando un taglio da 25 punti base nel board del 17 aprile ma anche altri due interventi nel corso dell’anno. La strategia della BCE sembra quindi essere orientata a contrastare gli effetti negativi delle politiche commerciali protezionistiche dell’amministrazione statunitense.

Se non ci dovessero essere pressioni dall’inflazione e se il contesto commerciale dovesse restare rigido, la Banca Centrale Europea potrebbe quindi procedere ad un taglio complessivo di 100 punti base entro la fine dell’anno. Una prospettiva giustificata dal fatto che solo una politica monetaria accomodante può essere in grado di contrastare l’impatto di misure protezionistiche esterne e al tempo stesso dare sostegno alla competitività dell’Eurozona.

In questo contesto, osservato speciale resta sempre il cambio Euro Dollaro, da settimane in forte rialzo, e i vari indici azionari delle borse europee. Tutti asset su cui è possibile operare con strumenti derivati come i CFD avendo così la possibilità di speculare sia al rialzo che al ribasso sfruttando eventuali cambi di direzione.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.