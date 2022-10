Trimestrali europee: ecco quali batteranno le previsioni (e quali faranno peggio)

Se sei un trader che è solito investire in azioni europee, l’imminente inizio della stagione delle trimestrali anche nel Vecchio Continente, potrebbe offrirti molti spunti operativi. Come siamo solito ripetere su questo sito, la pubblicazione dei conti trimestrali di una quotata rappresenta una doppia occasione per fare trading online. Infatti è possibile operare prima della pubblicazione dei risultati, sfruttando le previsioni della vigilia, e anche dopo la diffusione dei conti ufficiali. Solitamente una quotata che ha messo a segno risultati migliori delle attese, tende ad essere premiata con un rialzo dei prezzi. Viceversa, se i risultati ufficiali sono stati peggiori delle stime della vigilia, allora ci potrebbe essere una reazione negativa da parte del mercato con vendite più o meno consistenti.

In vista dell’inizio della stagione delle trimestrali europee, Chris Montagu, strategist di Citi, ha stilato un elenco di quotate che potrebbero battere le attese del consensus. Allo stesso tempo, l’analista ha anche individuato quelle società che, dal suo punto di vista potrebbero deludere le previsioni.

In tutto la lista dell’esperto di Citi comprende 31 società. Di queste 21 dovrebbero fare meglio delle previsioni della vigilia, mentre 10 potrebbero registrare una performance peggiore.

Prima di scendere nel dettaglio, focalizzando la nostra attenzione solo sulle quotate citate da Montagu che pubblicheranno i conti trimestrali nel corso della settimana corrente, ricordiamo ai nostri lettori che grazie a broker online come eToro è possibile fare trading sia sulle quotate le cui trimestrali potrebbero battere le stime del mercato che su quelle i cui conti potrebbero essere peggiori delle previsioni. Nel primo caso si può operare con il long trading, nel secondo in modalità short. In entrambi i casi si può tradare dalla stessa piattaforma e in più avere il conto demo gratuito da 100 mila euro per fare pratica senza rischi.

Apri un conto demo eToro>>>clicca qui per avere 100 mila euro virtuali gratis

Trimestrali europee previsioni: ecco le migliori

L’analisi condotta dall’esperto di Citi si basa sul crowding score, un indicatore che misura il cosiddetto affollamento. La misurazione avviene sulla base di 5 parametri:

il ranking del fattore quantitativo più affollato

la valutazione relativa storica

l’interesse di breve termine

la concentrazione dei rating degli analisti

il rischio macro connesso ad ogni singola azione

Lasciando la teoria, poco utile dal punto di vista dell’investitore, più praticamente il crowding score può essere considerato uno strumento grazie al quale si può evitare di comprare titoli affollati puntando su quelli meno affollati che, grazie proprio ad un appeal più contenuto, potrebbero essere in grado di reagire in modo più positivo ai catalizzatori fondamentali.

Le società quotate che secondo l’esperto di Citi potrebbero pubblicare conti trimestrali migliori delle previsioni del mercato, presentano un quant crowding basso ma allo stesso tempo vantano rating buy (ossia comprare) ovviamente nella valutazione della stessa banca d’affari Usa.

Fatta questa premessa, vediamo adesso quali sono le quotate che pubblicheranno conti trimestrali più forti delle attese:

Volvo (crowding score pari 0,05 – la pubblicazione della trimestrale è in agenda per il 20 ottobre),

Sandvik (crowding score pari 0,09)

Svenska (crowding score pari 0,16)

Tutti e tre questi titoli presentano rating buy.

Ci sono poi altre società che secondo l’analista di Citi possono consegnare trimestrali migliori delle attese del mercato. Si tratta di:

ABB (società svizzera che pubblica i conti il 20 ottobre; rating di copertura neutral e crowding score di 0,10

Nordea Bank (società finlandese che pubblicai i conti il prossimo 20 ottobre – rating assegnato buy con un crowding score di 0,21.

Vuoi comprare queste azioni che, secondo Montagu dovrebbero pubblicare trimestrali migliori delle stime? Scegliendo il broker eToro è possibile acquistare azioni senza commissioni. E in più con eToro il deposito minimo iniziale necessario per operare è pari a soli 50 dollari.

Con eToro puoi acquistare azioni senza commissioni>>>scopri tutto sul sito ufficiale

Trimestrali europee previsioni: ecco le peggiori

Lo abbiamo già anticipato in precedenza: nell’analisi di Citi sono anche incluse le quotate che potrebbero pubblicare trimestrali deludenti (rispetto alle stime).

Le due quotate in questione sono la francese Gecina e la norvegese Gjensidige. In entrambi i casi il rating è sell (ossia vendere), mentre il crowding score di Gegina è pari a 0,64 e quello di Gjensidige a 0,13.

Anche su questi titoli che sono candidati a pubblicare conti trimestrali peggiori delle stime, è possibile fare trading solo che, se bisogna tener fede alla previsioni che implicherebbe una delusione del mercato e quindi un calo dei prezzi, allora si dovrebbe scegliere un approccio short. Chi volesse può imparare a fare trading al ribasso con la demo gratuita messa a disposizione da eToro (clicca qui per andare sul sito ufficiale del broker).