Perchè azioni Diasorin crollano sul Ftse Mib oggi?

Pesante ribasso per le azioni Diasorin dopo la presentazione del piano industriale 2019-2022

Azioni Diasorin in profondo rosso su Borsa Italiana oggi 11 giugno. Il titolo della società della diagostica è il peggiore sul Ftse Mib. Mentre è in corso la scrittura del post, le azioni Diasorin registrano un ribasso del 5,44 per cento a quota 96,45 euro. Il crollo delle azioni Diasorin oggi ha ovviamente un impatto sull'andamento del titolo su base mensile che evidenzia una performance positiva pari a circa il 5,85 per cento.

Come sempre avviene dinanzi a cali così forti, è logico chiedersi quali possono essere i motivi alla base di un crollo così forte. Capire perchè le azioni Diasorin oggi crollano significa avere più possibilità per compredere quale possa essere l'andamento del titolo nelle prossime sedute. Detto in altri termine, il calo delle quotazioni Diasorin proseguirà ancora oppure è ipotizzabile un recupero tecnico già nella seduta di domani?

Dietro la corsa a vendere azioni Diasorin oggi c'è quella che viene definita dagli investitori come notizia price sensitive. La società della diagnostica, arrivata sul Ftse Mib alla fine del 2018, ha approvato il piano industriale 2019-2022.Il business plan prevede un tasso di crescita anua composto "in cifra singola medio-alta".

Per quello che riguarda gli altri specifici target del piano industriale, invece, il flusso di cassa cumulato per il quadriennio dovrebbe collocarsi nel range compreso tra 700 e 750 milioni di euro. Nel comunicato stampa Diasorin afferma di voler confermare "il proprio impegno nello sviluppare opportunità di business in grado di offrire un'ulteriore crescita alle suddette previsioni finanziarie". Per raggingere gli obiettivi fissati la società punta ad alleanze strategiche e commerciali ma anche ad "acquisizioni di tecnologia o know-how per facilitare lo sviluppo delle iniziative di Vbc".

Il CEO di Diasorin Calo Rosa ha affermato che il nuovo piano industriale "configura uno scenario di crescita per il nostro Gruppo lungo due direttrici strategiche". Più nel dettaglio, la società punta da un lato a confermare il proprio posizionamento di 'specialista' nel settore dell'immunodiagnostica e della diagnostica molecolare e dall'altro a sviluppare la capacità di fornire attraverso i test e algoritmi ad essi associati, risposte ed informazioni al mondo del laboratorio e a quello medico.

Il piano industriale 2019-2022 di Diasorin punta al lancio e allo sviluppo di test specialistici di immunodiagnostica e diagnostica molecolare (almeno 5 o 6 ogni anno) e all'avvio di nuovi progetti (almeno 3: Lyme, Calprotectina e Helicobacter pylori Stool Antigen) di "value based care".