Acconto dividendo Enel 2020: importo e data stacco, info per gli azionisti

L'acconto sul dividendo Enel 2020, relativo all'esercizio 2019, sarà pari a 0,16 euro per azione

Gli azionisti Enel possono dirsi certamente soddisfatti. Il consiglio di amministrazione del colosso dell'elettricità ha infatti deciso di riconoscere, anche quest'anno, un acconto sul dividendo. L'importo della cedola che verrà distribuita agli azionisti a titolo di acconto sarà pari a 0,16 euro per azione posseduta.

Conosci il Social Trading? Vedi chi sono i migliori investitori trader italiani e del mondo e inizi a copiare il loro portafoglio. Conto Demo gratuito con 100.000€ virtuali per provare senza spendere i tuoi soldi Scopri i migliori trader su eToro con un Conto Demo Gratuito >>

Non è la prima volta che i vertici della società del comporato utility riconoscono una cedola già prima della distribuzione del saldo. Di conseguenza la presenza di un anticipo sul dividendo Enel 2020, relativo all'esercizio 2019, non è una novità ma solo la conferma di una politica di remunerazione degli azionisti che il management segue da tempo.

Ma quale è la data di scatto dell'acconto dividendo Enel 2020? Il giorno che gli investitori devono segnare sul calendario è il 20 gennaio 2019. Sarà in occasione di quel lunedì che avverrà lo stacco della cedola a titolo di acconto. Come da tradizione, la data di pagamento del dividendo è stata poi fissata per 2 giorni dopo ossia per il 22 gennaio 2020.

Nonostante la concessione di una cedola a titolo di anticipo da parte dei vertici di Enel era, come detto, scontata, gli azionisti del colosso elettrico non si attendevano l'incremento dell'importo dell'acconto dividendo Enel 2020 rispetto a quello staccato un anno. L'anticipo sul dividendo Enel 2020, relativo all'esercizio 2019, è infatti cresciuto del 14,3 per cento rispetto a quello staccato nel gennaio 2019 (e riguardante l'esercizio 2018).

Oltre ad aver reso noto l'ammontare dell'acconto sul dividendo Enel 2020, il management della società ha anche fornito delle indicazioni sulla strategia di remunerazione degli azionisti per i prossimi anni. In quest'ottica i vertici del colosso elettrico hanno confermato la cedola riconosciuta come anticipo è allineata con la politica dei dividendi indicata nel Piano Strategico 2019-2021. In questo documento si fa riferimento all'erogazione di un dividendo complessivo relativo all'esercizio 2019 che sarebbe stato pari all’importo più elevato tra 0,32 euro per azione e il 70 per cento del risultato netto ordinario di Enel.

Alla luce di tali indicazioni e in considerazione delle stime sull'intero esercizio 2019 che sono state esposte in sede di conference call dall'amministratore delegato Francesco Starace, il dividendo Enel 2020 (totale ossia acconto più saldo) dovrebbe essere pari a 0,33 euro per azione.

E' possibile fare questa deduzione alla luce di quanto affermato da Strarace in merito al fatto che nell'esercizio 2019 l'utile netto Enel potrebbe anche salire a quota 4,8 miliardi di euro.

Il prezzo delle azioni Enel su Borsa Italiana oggi parte da 6,98 euro. Ieri la seduta del colosso elettrico si è chiusa con un forte balzo causato proprio dalla soddisfazione del mercato per i conti trimestrali. Il rally ha permesso alla quotazione Enel di migliorare ulteriormente la sua performance su base annua (oggi pari a +55,77 per cento).