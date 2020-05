Dividendi 2020: oggi 4 maggio stacchi su MTA, STAR e AIM Italia

© Shutterstock

Nuovi stacchi di dividendi su Borsa Italiana: anche oggi, però, non ci sarà alcun titolo del Ftse Mib

Anche oggi 4 maggio alcune quotate di Borsa Italiana saranno impegnate con lo stacco del dividendo 2020, relativo all'esercizio 2019. Come già avvenuto lunedì scorso, anche oggi non ci saranno società del Ftse Mib tra le quotate interessate allo stacco della cedola. All'appuntamento con la remunerazione degli azionisti si presenteranno, infatti, solo società quotate su MTA, Star e AIM Italia.

Per ritrovare i dividendi delle big del principale indice azionario di Borsa Italiana sarà necessario attendere ancora alcune settimane, fermo restando che molti dividendi 2020 del Ftse Mib sono stati bloccati (come quelli del settore bancario) o sospesi a causa dell'emergenza coronavirus. Quest'anno, quindi, la stagioni degli stacchi dei dividendi 2020, relativi all'esercizio 2019, sarà estremamente limitata.

Ma torniamo alla cronaca di oggi 4 maggio. Quali saranno le società di Borsa Italiana impegnate con lo stacco del rispettivo dividendo? Quali azionisti oggi sorrideranno? Complessivamente i titoli che oggi staccheranno la cedola sono 11 divisi tra AIM Italia e MTA/Star.

Tra le singole cedole in stacco, a spiccare è quella di Italmobiliare. La società staccherà oggi (e metterà in pagamento mercoledì), un dividendo pari a 1,8 euro. Considerando il prezzo di chiusura del titolo nella seduta del 30 aprile scorso, pari a 27,3 euro, il dividend yield Italmobiliare ammonta al 6,59 per cento. Si tratta di un rendimento del dividendo molto significativo.

Ecco di seguito tutti i dividendi delle soceità quotate su MTA/Star in stacco oggi. Ricordiamo che le cedole che verranno staccate nel corso della giornata odierna saranno poi messe in pagamento mercoledì 6 maggio.

Fiera Milano: 0,13 euro

Italmobiliare: 1,8 euro

LU-VE: 0,27 euro

Reply: 0,52 euro

Valsoia: 0,38 euro

WIIT: 1,5 euro

Accanto alle citate sei società impegnate oggi con lo stacco dalla cedola, ve ne sono poi altre 5 che staccheranno il dividendo. Il secondo gruppo di titoli impegnati con lo stacco riguarda quotate dell'AIM Italia.

In questo secondo caso, a spiccare è il dividendo Esautomotion che, ai prezzi alla chiusura di borsa del 30 aprile scorso, garantisce un dividend yield del 5,37 per cento (considerando la cedola totale) e del 2,68 per cento (considerando la tranche in stacco oggi).

Di seguito i dividendi delle società quotate su AIM Italia che sono in stacco oggi 4 maggio:

Confinvest: 0,06 euro

Esautomotion: 0,025 euro (prima tranche del dividendo) e 0,05 euro (cedola totale esecizio 2019)

Fervi: 0,21 euro

Intred: 0,03 euro

Marzocchi Pompe: 0,06 euro

Al prossimo lunedì con gli altri stacchi di dividendi.