Mediaset verso il freemium: titolo vola in Borsa. Cosa cambia per azionisti e utenti?

Mediaset lancia nuovo servizio freemium con Infinity: ecco che cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi

Mediaset scongiura un matrimonio con ProsiebenSat.1 e mette nel mirino un nuovo modello di servizio, freemium. In quella che è stata una giornata da ricordare per il Biscione, la società si allea con Infinity per scagliare un colpo alle piattaforme pay-per-view e, in particolar modo, all’aggressività di Jeff Bezos, che con la sua Amazon si è ritagliata un invidiabile spazio per 16 match della Champions League.

Via a Mediaset Infinity, ecco le caratteristiche del nuovo servizio

L’arma nelle mani di Mediaset si chiama Mediaset Infinity e, come anticipato in apertura di approfondimento, è la leva freemium che Mediaset vuole usare per scardinare il settore con un’offerta che combina quella della tv generalista (in cui il Biscione ha evidentemente grande esperienza) con il modello premium tipico delle piattaforme di streaming.

Nel dettaglio, il servizio comprenderà i prodotti delle reti Mediaset, fruibili a tutti. In più, ci sarà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento premium a 7,99 euro al mese, che proporrà contenuti inediti come film e serie tv in esclusiva, on demand. Ci sono poi alcuni canali a pagamento specializzati in particolari tematiche e, non ultimo, la Champions League, con 121 top match, di cui 17 visibili in chiaro sulle reti della tv generalista e 104 in esclusiva sulla piattaforma.

Gli effetti sulle azioni Mediaset

Per il momento la notizia sembra aver generato importanti benefici alle azioni Mediaset, salite del 2,72% a 2,95 euro nel momento in cui chiudiamo questo contenuto.

Ad essere positivo è tuttavia l’intero periodo. Il gruppo ha infatti annunciato un utile netto del primo trimestre pari a 52,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 14,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 e dei 36,7 milioni di euro del primo quarto del 2019. Migliorano anche i ricavi da pubblicità, saliti da 427,5 a 453,5 milioni di euro.

