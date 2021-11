Azioni Juventus crollano: focus su prezzo sottoscrizione aumento di capitale

Bordate di vendite sulle azioni Juventus dopo il via libera del consiglio di amministrazione all'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Ecco cosa sta succedendo

Giornata pesantissima per il titolo Juventus a Piazza Affari. Fin dal primo minuto di contrattazioni, la quotata bianconera è stata interessata da vendite molto forti. Il sell-off che sta affossando il titolo è tutto riassumibile in due numeri: crollo del 9,3 per cento a quota 0,6175 euro.

A causa del violento ribasso in atto oggi, la performance del titolo bianconero è ulteriormente peggiorata sia su base mensile che su base annua. Rispetto a un mese fa il prezzo delle azioni Juve è ora più basso del 15 per cento mentre anno su anno siamo su una flessione del 24 per cento.

Dinanzi al crollo delle azioni Juventus è più che legittimo chiedersi se ci sono motivi che giustificano una flessione così ampia. La risposta è affermativa. La corsa a vendere azioni Juve è infatti sostenuta dal via libera del consiglio di amministrazione della società bianconera alle condizioni definitive relative all'aumento di capitale da 400 milioni di euro. Semplificando al massimo, gli azionisti della Juve non sembrano essere affatto contenti della ricapitalizzazione delle condizioni che sono state fissata dal management per l'esecuzione dell'operazione.

Aumento capitale Juventus: prezzo sottoscrizione e condizioni

Vediamo adesso quali sono le condizioni dell'aumento di capitale Juventus. Come detto in precedenza, l'ammontare dell'operazione è pari a 400 milioni di euro. L'operazione prevede l'emissione da parte della società di massime 1.197.226.782 di nuove azioni. I nuovi titoli saranno offerti in opzione agli azionisti che ne hanno diritto nel rapporto di 9 nuove azioni Juventus ogni 10 azioni che sono già possedute. Il consiglio di amministrazione della società ha anche fissato il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni che è pari a 0,334 euro.

L'aumento di capitale della Juventus avrà inizio il prossimo 29 novembre 2021. La data di chiusura dell'operazione è invece il 16 dicembre.

