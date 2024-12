Le azioni Beghelli verso il delisting da Borsa Italiana - BorsaInside

Tra le quotate da tenere d’occhio in apertura di contrattazioni a Piazza Affari c’è Beghelli. Il titolo potrebbe far registrare variazioni di prezzo anche di una certa rilevanza dopo in scia alla notizia dell’accorso siglato con Gewiss per la cessione del pacchetto di maggioranza dell’azienda. Tale operazione farà poi scattare l’obbligo di OPA sulla quota restante della società che, a sua volta, condurrà poi al delisting del titolo. Morale del discorso: Beghelli viene rilevata e sarà poi delistata da Piazza Affari.

Ce ne è abbastanza per poter assistere a dei movimenti sul titolo anche fin dal primo minuto di scambi. Le azioni Beghelli inizieranno la giornata da un prezzo unitario di 0,23 euro. Nel corso dell’ultimo mese il titolo ha rimediato un ribasso del 3 per cento mentre da inizio anno il ribasso è del 17 per cento. Non va meglio al dato annuale che evidenzia un calo del 7 per cento mentre la prestazione degli ultimi tre anni è negativa per oltre il 38 per cento.

Insomma le azioni Beghelli in borsa non se la passano bene. E’ molto probabile che la mossa di Gewiss possa ridare visibilità alla quotata. In genere, a prescindere dal caso specifico di Beghelli, notizie come questa vengono sempre sfruttate in ottica speculativa dai trader oltre che dagli stessi azionisti. Quando parliamo di “intento speculativo” ci riferimento a varie opzioni operative tra cui il trading con i CFD.

OPA su Beghelli e poi delisting delle azioni: è addio a Piazza Affari

E’ stata la stessa Beghelli a rendere noto di aver sottoscritto con Gewiss un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione a quest’ultima di una quota di maggioranza del so capitale pari al 75,04 per cento. L’operazione avverrà ad un prezzo per azione pari a 0,3375 euro. Si tratta di un valore riconosciuto molto più alto dell’attuale quotazione di Beghelli. In particolare il corrispettivo riconosciuto incorpora un premio pari a circa il 46 per cento rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Beghelli nella seduta di borsa di ieri 9 dicembre.

Cosa succederà a completamente di questa operazione? In pratica trattandosi di una acquisizione che riguarda una partecipazione rilevante, Gewiss sarà tenuta a promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria su tutta Beghelli. Al termine di questa seconda operazione scatterà la revoca delle azioni Beghelli dal listino di quotazione. Il titolo dirà quindi addio alla borsa di Milano.

Ricordiamo che Beghelli aveva chiuso l’esercizio 2023 con ricavi pari a 158 milioni di euro in aumento rispetto ai 148 milioni dell’anno precedente, un margine operativo lordo pari a 9,77 gli 3,03 milioni dell’anno precedente e per finire con un risultato operativo netto negativo per 2,92 milioni di euro che si va a raffrontare con la perdita di 2,32 milioni di euro del 2023.

