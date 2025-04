Crollo azioni lusso - BorsaInside.com

Nuova sessione all’insegna del recupero per la borsa di Milano ma, a differenza di ieri, il rimbalzo, almeno per adesso, non sembra essere per tutti. In un contesto generale che vede il Ftse Mib avanzare di circa un punto percentuale, spiccano ancora di più i rossi di Brunello Cucinelli e di Moncler. La prima sta cedendo il 2,7 per cento mentre la seconda è in ribasso dell’1,8 per cento. I due titoli hanno lo stesso minimo comun denominatore: fanno entrambe parti del settore lusso.

E infatti il “problema” all’origine della tendenza ribassista di queste quotate riguarda proprio il settore di appartenenza. Non ci sono dubbi sul fatto che il segmento lusso sia condizionato in negativo dai deludenti risultati trimestrali del colosso francese LVMH. Ancora una volta, quindi, in una fase di forte debolezza per il comparto del lusso in generale, conti negativi da parte dei grandi player internazionali del settore sono capaci di innescare il classico effetto domino travolgendo gli altri titoli.

Il punto è che il ribasso registrato da Brunello Cucinelli e Moncler aggrava le già deboli prestazioni a un mese a un anno delle due quotate. Si viene così a creare una situazione che inizia a preoccupare: mentre le quotate più massacrate dalle vendite nel corso del recente sell-off provano a recuperare limando il loro passivo su base mensile, sia Cucinelli che Moncler lo allargano. E così nel primo caso siamo su un rosso del 15 per cento rispetto a un mese fa (-5 per cento annuo) mentre nel secondo siamo su un passivo del 12 per cento mensile e del 14 per cento rispetto ad un anno fa.

Questa situazione ha però un rivolto della medaglia che però è tutto da valutare: i prezzi di acquisto dei due titoli sono più accessibili rispetto a quelli di inizio anno. Chi volesse può sondare la possibilità di comprare a sconto azioni Brunello Cucinelli e Moncler ma resta preferibile l’adozione di una prospettiva più speculativa che si può sempre implementare mediante strumenti derivati come i CFD. Con il broker IQ Option si può fare trading CFD con un investimento minimo che parte solo da 1€.

Il focus sulla trimestrale di LVMH

La trimestrale del colosso francese del lusso LVMH ha sempre condizionato tutto il settore lusso italiano. Questo a causa die due ragioni: primo perchè, cronologicamente, LVMH è uno dei primi gruppi del comparto a diramare i conti del primo trimestre e secondo perchè è uno dei big globali del settore.

E allora vediamo, sia pure brevemente, come è andato il trimestre del gruppo francese.

LVMH ha chiuso il trimestre in modo contrastante: da un lato è emersa una sostanziale stabilità nei ricavi, dall’altro una performance che ha deluso le attese del mercato. Venendo ai numeri, il fatturato del primo trimestre è stato pari a 20,3 miliardi di euro, in calo del 2 per cento rispetto ai 20,7 miliardi dello stesso periodo del 2024 e al di sotto delle stime degli analisti, che si aspettavano un dato pari a 21,2 miliardi.

Il contesto macroeconomico e geopolitico caratterizzato da conflitti e tensioni commerciali non ha giocato a favore del gruppo francese.

In questo contesto a soffrire maggiormente è stata la divisione moda e pelletteria, cuore pulsante del gruppo, con vendite in flessione del 4 per cento a 10,1 miliardi di euro. Un rallentamento attribuito in parte alla forte base comparativa del 2024, soprattutto in Giappone. La divisione Wines & Spirits è stata in assoluto quella più penalizzata, segnando un calo dell’8 per cento con ricavi scesi a 1,3 miliardi di euro. A pesare è stata la normalizzazione della domanda di champagne, nonostante Moët & Chandon sia tornata ad essere lo champagne ufficiale della Formula 1.

Hanno invece resistito i segmenti gioielli e cosmetici. La divisione Perfumes & Cosmetics del gruppo francese ha mantenuto il fatturato stabile a 2,17 miliardi, con buone performance di Christian Dior, Guerlain e Givenchy. In crescita dell’1 per cento a 2,48 miliardi la divisione Watches & Jewelry, grazie all’espansione globale di Tiffany & Co. e alla creatività in mostra con Tag Heuer, Hublot e Zenith.

Per finire, la divisione Selective Retailing ha chiuso il trimestre a 4,19 miliardi di euro, sostanzialmente invariata. Sephora continua a crescere, in particolare in Nord America, mentre DFS resta penalizzata dalle dinamiche del turismo internazionale.

La reazione delle azioni LVMH sulla borsa di Parigi

Ovviamente se i titoli del settore lusso italiano stanno andando affondo a causa della deludente trimestrale di LVMH, alle azioni della quotata francese va ancora peggio. Il titolo sta cedendo sulla borsa di Parigi oltre 7 punti percentuali crollando sotto i 490 euro. A causa del sell-off si allarga ancora di più il calo accumulato nel solo ultimo mese per effetto dell’inversione dei mercati che è ora pari a quasi il 20 per cento.

Una situazione che rende le azioni LVMH decisamente interessanti dal punto di vista speculativo. In broker elencati in tabella consentono tutti di fare trading online sulla quotata senza possesso del sottostante.

