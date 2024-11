I dettagli dell'aumento di capitale di doValue mandano in rosso il titolo - BorsaInside

Il prezzo a cui saranno offerte le azioni doValue nell’ambito dell’aumento di capitale varato dalla quotata non piace al mercato e il titolo ovviamente va a picco fin dal primo minuto di scambi. Con queste parole potrebbe essere riassunto quello che sta accadendo al titolo doValue nell’ultima sessione settimanale di scambi. La quotata non riesce a fare prezzo e, dopo circa 15 minuti dall’apertura delle contrattazioni, rimedia un passivo teorico del 7,5 per cento. La tensione sul titolo è altissima e tutto è appunto iniziato non appena sul mercato sono arrivate le condizioni ufficiali dell’aumento di capitale da complessivi 149,72 milioni di euro che la società realizzerà.

In questo articolo analizzeremo appunto i dettagli della ricapitalizzazione compreso il calendario dell’operazione. Prima di procedere, però, diamo un occhio all’andamento del titolo nei vari frame temporali.

Azioni doValue in caduta libera da inizio anno

Le azioni doValue sono da tempo in forte ribasso. Il titolo ora scambia a 3,86 euro con un rosso di oltre il 30 per cento nell’ultimo mese e un passivo ancora più ampio sia su base annua che da inizio anno (rispettivamente -75 per cento e -76 per cento). Ricordiamo che doValue è una società attiva nel segmento finanziario che si occupa della gestione e del recupero di crediti deteriorati NPL, non performing loans) per conto di banche ed industrie.

Dal 2017 doValue è controllata dal gruppo giapponese SoftBank. Le azioni doValue sono quotate su Borsa Italiana, paniere Ftse Italia Mid Cap, dal 14 luglio 2014. Al momento dell’avvio delle negoziazioni il titolo prezzava a 9 euro per azione.

Aumento capitale doValue: prezzo, dettagli e calendario

Il consiglio di amministrazione di doValue ha fissato in 0,88 euro per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni doValue nell’ambito dell’aumento di capitale della quotata.

La società ha reso noto che complessivamente saranno emesse 170.140.355 nuove azioni che verranno offerte in opzione agli aventi diritto nel rapporto di 35 nuove azioni ogni 4 diritti di opzione posseduti.

Tenendo conto che la seduta di borsa di ieri 21 novembre 2024 si è chiusa con il prezzo delle azioni doValue a 3,86 euro, il prezzo di sottoscrizione delle azioni nell’ambito dell’aumento di capitale incorpora uno sconto pari a 25,78 per cento.

Probabilmente lo sconto viene giudicato eccessivo dal mercato e da qui la raffica di vendite che questa mattina sta praticamente impedendo al titolo doValue di entrare in contrattazione.

Per quello che riguarda il calendario, le tempistiche dell’operazione sono strettissime. L’aumento di capitale, infatti, prenderà il via il prossimo 25 novembre e terminerà il 12 dicembre 2024. I diritti relativi all’operazione saranno quotati su Borsa Italiana fino al 6 dicembre.

Nell’ambito del contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale, Mediobanca, Unicredit, Banca Akros – Gruppo BancoBPM e IntesaSanpaolo, in qualità di joint global coordinators, si sono impegnati a sottoscrivere le nuove azioni eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta in borsa fino all’importo complessivo pari a 67.367.792,80 euro. Tale importo è pari alla differenza tra il controvalore complessivo dell’offerta e la quota oggetto dell’impegno di sottoscrizione degli azionisti Fortress, Bain, Elliott e di alcuni manager di Gardant.

