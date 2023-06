Azioni Enel possono arrivare fino a 7,5 euro? Ecco cosa attendersi dal 2023

Enel registra oggi una progressione dello 0,7 per cento che è sufficiente alla quotata del settore elettrico per riportarsi sopra ai 6 euro. Grazie al rialzo, la performance su base mensile di Enel evidenzia ora un ribasso più contenuto (-2 per cento il dato rispetto ad un mese fa). Resta invece positiva la prestazione del colosso elettrico su base annuale. Oggi le azioni Enel hanno un valore più alto del 2,3 per cento rispetto a quello di un anno fa.

Recentemente Enel è finita nel mirino degli analisti di Morningstar che hanno alzato il target price dal precedente 7,2 euro a 7,5 euro. L’upgrade è stato frutto di una valutazione del piano dismissioni 2025 recentemente varato dalla società. In questo articolo faremo proprio riferimento all‘analisi di Morningstar ma ci occuperemo anche del consensus degli analisti per l’esercizio 2023 che proprio oggi la società ha diffuso sul suo sito internet.

Enel: ecco le previsioni per l’esercizio 2023

Iniziamo questo report su Enel partendo dalla notizia più recente: la pubblicazione delle stime di consensus per l’esercizio in corso. Stando agli analisti, il colosso dell’elettricità dovrebbe chiudere l’esercizio 2023 con un margine operativo lordo MOL pari 20,48 miliardi di euro (intervallo di stima è compreso tra i 18,94 miliardi di euro e i 21,34 miliardi di euro) e con un utile netto ordinario pari a circa 6,02 miliardi di euro (intervallo di stima compreso tra un minimo di 5,32 miliardi di euro e massimo di 6,42 miliardi di euro).

Scendendo nel conto economico, il consensus indica un utile netto ordinario pari a circa 6,02 miliardi di euro (intervallo di stima compreso tra un minimo di 5,32 miliardi di euro e massimo di 6,42 miliardi di euro). Alla luce di questo dato, l’utile netto per azione è previsto a quota 0,59 euro (intervallo di stima compreso tra un minimo di 0,51 euro e un massimo di 0,66 euro. Per finire, il consensus prevede che l’indebitamento netto di Enel a fine 2023 sia pari a 54,42 miliardi di euro. In questo caso l’intervallo di stima elaborato dagli analisti va da un minimo di 43,26 miliardi a un massimo di 64,07 miliardi di euro.

Nota tecnica: il consensus pubblicato da Enel è stato elaborato sulle indicazioni di 22 banche d’affari.

E per Bloomberg le azioni Enel possono crescere fino a 7,5 euro

7,5 euro è questo il target price che gli analisti di Bloomberg hanno fissato per le azioni Enel. Considerando quelle che sono le attuali quotazioni del colosso dell’elettricità, è presente un potenziale di upside molto interessante.

La decisione degli analisti di Bloomberg di incrementare il prezzo obiettivo è scaturita dall’analisi attenta del piano dismissioni che la società ha comunicato lo scorso novembre. Per rafforzare il proprio bilancio e mantenere il dividendo, Enel aveva infatti annunciato un piano di vendita di asset da 21 miliardi di euro che dovrebbe tradursi nell’uscita del colosso elettrico da tutta una serie di mercati tra cui Romania, Perù e Argentina. Tale operazione sarebbe controbilanciata da un ritrovato focus sui mercati core di Italia, Spagna, Brasile, Cile e Colombia. Stando al report di Bloomberg a fine 2022 Enel contava una capacità di 54 gigawatt prodotti da energie rinnovabili che era la più alta tra le utility europee. Il colosso dell’elettricità sta continuando a investire per incrementare questo parametro di altri 19 GW entro il 2025. Obiettivo di medio termine di Enel è quello di abbassare il costo dell’energia venduta.

Per gli esperti di Bloomberg questa strategia è da apprezzare. Secondo gli esperti grazie a questa strategia per i prossimi cinque anni Enel riuscirà ad ottenere una crescita media del reddito operativo dell’1,9 per cento e dell’utile per azione del 2,5 per cento. Gli analisti stimano anche un dividend yield di poco inferiore al 6 per cento.

Come si può vedere dal grafico in alto, il titolo Enel da inizio anno ad oggi ha messo a segno un rialzo di ben il 20 per cento, sovraperformando il mercato italiano. Nonostante il rally, gli esperti ritengono che Enel stia continuando a trattare a sconto del 20 per cento rispetto al fair value. Proprio per questo motivo il rating Enel di Morningstar è ora pari a 4 stelle.

