Azioni Salvatore Ferragamo a picco - BorsaInside.com

Era lo scorso venerdì quando su questo sito parlavano del micidiale rally delle azioni Salvatore Ferragamo in scia alla pubblicazione dei conti preliminari 2024. La quotata del lusso in appena una seduta arrivò a guadagnare oltre il 6 per cento chiudendo a quota 7,71 euro.

A distanza di pochi giorni da questo evento, torniamo sulle azioni Ferragamo ma per la ragione diametralmente opposta: il titolo sta crollando. Tra le peggiori Mid Cap nella seconda sessione della settimana, a metà mattinata Ferragamo evidenzia un rosso del 5,3 per cento a quota 7,25 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, il pesante passivo rimediato impatta sulla prestazione a un mese e su quella a un anno del titolo. Rispetto ad un mese fa Salvatore Ferragamo è ora meno verde di prima limitando il rialzo al 10 per cento mentre anno su anno la situazione torna ad aggravarsi con un rosso del 38 per cento.

Dinanzi a questo quadro è più che normale interrogarsi sulle ragioni di questo ritracciamento. Perchè le azioni Salvatore Ferragamo stanno crollando e fin dove si possono spingere i prezzi?

A prescindere dalla situazione specifica delle maison, il fatto che un titolo crolli non significa che sia meglio scappare a gambe levate. In realtà ogni crollo è una occasione speculativa per i trader. Si può operare in due modi comprando sfruttando i prezzi più bassi oppure andando short se invece la prospettiva è di un ulteriore calo. In entrambi i modi e senza senza possesso del sottostante si può operare con strumenti di tipo derivato come i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Crollo azioni Salvatore Ferragamo: quali sono le cause?

Il forte ribasso di Salvatore Ferragamo è scattato fin dal primo minuto di scambi non appena si è diffusa la notizia della separazione consensuale dall’amministratore delegato Marco Gobbetti. L’uscita di Gobbetti avverrà il 6 marzo 2025, in concomitanza con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024.

La maison fiorentina ha reso noto di aver già avviato il processo di selezione del nuovo amministratore delegato, che avrà il compito di portare avanti la strategia di rinnovamento e valorizzazione del marchio intrapresa negli ultimi anni. L’obiettivo rimane quello di rafforzare il posizionamento globale di Ferragamo nel settore del lusso.

Nel periodo di transizione, i poteri esecutivi passeranno al presidente Leonardo Ferragamo, che coordinerà le attività della società fino alla nomina del nuovo CEO. Per garantire continuità strategica, Leonardo Ferragamo sarà affiancato da un comitato consultivo composto da James Ferragamo, Ernesto Greco e Michele Norsa.

L’addio di Gobbetti segna un momento di svolta per il brand, che negli ultimi anni ha cercato di modernizzare la propria immagine e attrarre una clientela più giovane. La scelta del prossimo CEO sarà fondamentale per consolidare questi progressi e definire il futuro della maison nel panorama del lusso internazionale.

Dal punto di vista dei trader, però, le separazioni dai CEO non sono mai accolte positivamente poichè sono spesso causa di incertezza. Potrebbe quindi esserci proprio questa notizia alla base del forte sell-off che sta interessando oggi il titolo.

Fin dove possono arrivare i prezzi di Ferragamo?

Gli ultimi giorni le azioni Salvatore Ferragamo sono state al centro di alcuni report da parte degli analisti. Proprio ieri Barclays ha confermato il rating underweight alzando il target price a 5,7 euro. Nei giorni precedenti era stata Equita a confermare il rating a hold abbassando il prezzo obiettivo a quota 6,5 euro. Entrambe le valutazioni sono di tipo medio-basso.

Underweight sta per sotto-pesare nel portafoglio mentre hold sta per mantenere. Non c’è quindi alcuna view bullish. Ma il vero problema non è tanto questo, quanto il fatto che se si esaminano i due nuovi prezzi target rapportandoli alle attuali quotazioni del titolo, si nota subito che essi sono addirittura più bassi. In pratica non c’è alcun potenziale di rialzo per le azioni Ferragamo e questo è un palese invito a guardare altrove.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.