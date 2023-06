Azioni Ferretti debuttano su Borsa Italiana: prezzi volatili alla “prima”

Quello di oggi è un giorno all’insegna delle nuove quotazioni a Piazza Affari. A debuttare sulla borsa di Milano è un titolo che può essere considerato l’emblema della navigazione di lusso italiana: Ferretti. Il titolo era giù da tempo quotato sulla borsa di Hong Kong. Siamo quindi dinanzi ad un dual listing Milano/Cina che non ha precedenti.

Non c’è quindi nulla di cui stupirsi se lo sbarco in borsa di Ferretti era molto atteso. Il titolo, a metà mattinata, non sembra brillare più di tanto. Vero è che, durante le prime battute degli scambi, Ferretti ha registrato una fiammata, tuttavia, nelle fasi successive, il rally è rientrato e la quotata è passata in rosso. Risultato di questa inversione è che alle ore 11,00 le azioni Ferretti segnano un ribasso del 2 per cento a quota 2,93 euro, sotto al prezzo di debutto.

La vera festa per l’avvio della quotazione di Ferretti a Piazza Affari sembra svolgersi soprattutto in Asia. Il titolo della nautica di lusso ha infatti chiuso la seduta di martedì in rialzo per 25,2 dollari locali. Sulla borsa di Hong Kong, da inizio anno, le azioni Ferretti hanno segnato un buon +22 per cento.

Cosa è Ferretti in sintesi

Ferretti è sbarcata su Borsa Italiana attraverso un’IPO che ha avuto un buon riscontro. Prima di occuparci dell’esito dell’Offerta Iniziale, spieghiamo rapidamente chi è Ferretti.

La società è stata fondata nel 1968 da Alessandro e Norberto Ferretti, ha sede a Forlì ed è specializzata nella progettazione, produzione e vendita di yacht di lusso di alta gamma.

Oggi Ferretti è uno dei principali produttori mondiali di yacht e offre una vasta gamma di imbarcazioni, inclusi yacht a motore, yacht a vela e yacht personalizzati. La società possiede diversi marchi di yacht di prestigio, tra cui Ferretti Yachts, Pershing, Itama, Riva, Mochi Craft, CRN e Custom Line.

I yacht prodotti da Ferretti sono noti per il loro design elegante, le finiture di lusso e le prestazioni di alta qualità. Ogni imbarcazione viene realizzata con grande attenzione ai dettagli e all’artigianato, offrendo comfort e prestazioni eccezionali per i loro proprietari.

La neo-quotata può vantare una una presenza internazionale ed è attiva in tutto il mondo, con una rete di distributori e cantieri navali in vari paesi. L’azienda continua a essere un punto di riferimento nel settore degli yacht di lusso e si impegna costantemente nell’innovazione tecnologica e nel miglioramento delle sue imbarcazioni.

Come è andata l’IPO di Ferretti

L’accoglienza del mercato al progetto di quotazione di Ferretti in borsa non è stata affatto negativa. Nel corso dell’IPO è stato messo in vendita oltre il 28 per cento del capitale da parte dell’azionista di controllo Weichai. L’operazione ha portato alla raccolta di oltre 265 milioni di euro. Da evidenziare che tra gli anchor investor c’è stato anche Danilo Iervolino, editore di Bfc Media e L’Espresso e patron della Salernitana.

Altri anchor investor di rilievo sono stati Chimera Abu Dhabi e Karel Komarek. Assieme al citato Iervolino, questi tre investitori hanno sottoscritto in totale circa il 46 per cento del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13 per cento del capitale sociale della neo-quotata.

Come affermato da Barbara Lunghi head of listing italy di Euronext, “creatività, eccellenza sono le caratteristiche del lifestyle in Borsa“. La manager ha evidenziato che quanto avvenuto è una tappa fondamentale della storia societaria di Ferretti ma rappresenta anche un segnale positivo per Borsa Italiana e in generale per il Paese per le sue filiere di eccellenza che ferretti rappresenta.

“È stato un percorso lungo e faticoso che vi ha fatto affrontare da pionieri questo dual listing. Vi stavamo aspettando e operazione simboleggia al meglio l’alleanza cross listini, cross geografie” ha quindi puntualizzato la Lunghi.

