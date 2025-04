Comprare azioni Intesa Sanpaolo - BorsaInside.com

In una giornata caratterizzata dal generale rimbalzo della borsa di Milano, spicca il verde intenso di Intesa Sanpaolo. La quotata guidata da Messina avanza del 2,8 per cento a 4,24 euro contro un Ftse Mib che sta mettendo in cassaforte il 2,4 per cento. L’andamento della big del settore bancario è allineato a quello del paniere di riferimento di Piazza Affari. Ci sono titoli che stanno facendo molto meglio di Intesa SP, tuttavia si tratta di quelle quotate come ad esempio Stellantis e Tenaris che nelle ultime sedute erano andate a fondo nonostante il tentativo di recupero allora in atto sul Ftse Mib. Le azioni Intesa Sanpaolo, invece, in quelle sedute già si erano mosse positivamente e oggi consolidano ulteriormente il loro recupero.

Nonostante questo mini-trend positivo, però, l’ampiezza del ribasso registrato nel corso nel sell-off della borsa è tale che il titolo Intesa Sanpaolo resta comunque in rosso nell’ultimo mese. Come si può subito notare dal grafico in basso, infatti, rispetto ad un mese fa la quotata risulta deprezzata di oltre il 10 per cento. Anno su anno, comunque, il titolo è invece in rialzo di oltre 28 punti percentuali e ciò è la dimostrazione di quanto abbiano corso le banche italiane come Intesa SP prima di ritracciare per effetto della guerra commerciale.

Fin dove possono arrivare le azioni Intesa Sanpaolo?

In forte rialzo nell’ultimo anno ma in calo nell’ultimo mese e allora, quali sono le prospettive delle azioni Intesa Sanpaolo? Per rispondere a questa domanda può essere di aiuto dare un occhio al recente report formulato dagli analisti di Kepler Cheuvreux. Gli esperti hanno confermato il target price a 4,9 euro sulla big del settore bancario ma, al tempo stesso, hanno anche rivisto al rialzo il rating. La nuova raccomandazione degli esperti è ora buy ossia comprare.

Tirando le somme, il giudizio espresso dagli analisti sulle azioni Intesa Sanpaolo è marcatamente bullish perchè non solo ora c’è la raccomandazione di comprare, ma il prezzo obiettivo fissato a 4,9 euro implica un discreto potenziale di upside rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni della banca.

La raccomandazione di Kepler Cheuvreux su Intesa SP è una buona notizia per i trader interessati ad entrare sulla quotata. Ricordiamo che per posizionarsi sul titolo non è per forza necessario comprare azioni reali. Optando per strumenti derivati come i CFD, infatti, è possibile speculare al rialzo o al ribasso senza il possesso del sottostante.

Tre fattori spingono i trader a comprare azioni Intesa Sanpaolo

Tornando alla situazione in atto oggi sui mercati, è interessante analizzare i motivi per i quali le azioni Intesa Sanpaolo sono così ben comprate. Di certo c’è il sentiment generale che impatta. La decisione americana di sospendere i dazi sulle importazioni dalla Cina di smartphone viene interpretata come un buon segnale dal mercato. Intendiamoci: tutto resta incerto in questa fase, ma lo stop delle autorità Usa lascia ben sperare. Accanto a questo driver molto generale che pesa su tutte le borse europee ce ne sono poi altri che invece riguardando esclusivamente la borsa di Milano.

Chi è solito investire sui mercati è perfettamente consapevole su come le decisioni delle agenzie di rating sul debito sovrano italiano da sempre siano capaci di condizionare l’andamento in borsa delle azioni bancarie. Lo scorso venerdì è arrivata una buona notizia per l’Italia: l’agenzia S&P ha deciso di incrementare di un livello il rating sovrano a lungo termine della Repubblica portandolo a BBB+ da precedente BBB mentre il rating a breve termine è stato confermato al livello A-2. S&P ha ribadito che le prospettive del rating italiano sono stabili.

Nel loro report, gli esperti hanno posto l’accento sul fatto che l’upgrade riflette il miglioramento delle riserve economiche, esterne e monetarie dell’Italia in un contesto generale che è sempre più caratterizzato da crescenti incertezze a livello globale. Da S&P è infine arrivato un elogio ai graduali progressi compiuti dall’Italia nel processo di stabilizzazione delle finanze pubbliche.

Secondo l’agenzia internazionale ci sono fattori di attenuazione che potrebbero parzialmente compensare l’impatto del ribasso della domanda globale sul Pil dell’Italia atteso per il 2025.

Nel complesso si è trattato di una valutazione estremamente positiva che finisce con il coinvolgere le stesse banche da sempre molto sensibili alle indicazioni sul rating dell’Italia. Insomma è anche grazie alla promozione decisa da S&P se oggi le azioni Intesa Sanpaolo si stanno muovendo in verde.

Un assist che i trader che operano con i CFD possono usare in ottica speculativa per fare trading al rialzo senza possedere il sottostante fisico.

