Netta prevalenza delle vendite sul titolo Intesa Sanpaolo a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali avvenuta nel primissimo pomeriggio. La big del settore bancario sta segnando una flessione dell’1,2 per cento a quota 4,74 euro contro un Ftse Mib che è praticamente sugli stessi livelli di ieri. Il ribasso di Intesa SP non ha alcun impatto sulla solida performance a un mese della quotata che resta positiva per il 14 per cento. Come si può vedere dal grafico anche la prestazione a un anno del titolo bancario è molto forte evidenziando un verde del 37 per cento.

Questa, in estrema sintesi, la situazione in atto sulla quotata. Ma come mai c’è stata questa reazione negativa ai conti trimestrali? Cosa non è piaciuto ai trader della trimestrale della banca guidata da Messina? Per rispondere a questi interrogativi c’è una sola cosa da fare: analizzare nel dettaglio le varie voci dei conti trimestrali della banca.

La trimestrale di Intesa Sanpaolo nel dettaglio

Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre con un utile netto contabile pari a 2,62 miliardi di euro, in aumento del 13,6 per cento rispetto ai 2,3 miliardi messi a segno al termine del primo trimestre 2024 e con un risultato della gestione operativa in rialzo da 4,17 miliardi a 4,21 miliardi di euro (+1,2 per cento). Scendendo nel conto, il cost/income ratio nel primo trimestre è ammontato al 38 per cento contro il 53,7 per cento del quarto trimestre 2024 e il 38,4 per cento anno su anno mentre i proventi operativi netti si sono attestati a 6,79 miliardi di euro, in progressione dello 0,5 per cento rispetto ai 6,77 miliardi del primo trimestre 2024 a causa delle maggiori commissioni nette, salite del 7 per cento a quota 2,44 miliardi)

Per quello che riguarda gli aggregati patrimoniali, a fine marzo 2025 il Common Equity Tier 1 ratio a regime si è attestato al 13,3 per cento confermandosi sullo stesso livello del periodo di riferimento. Sempre al termine del primo trimestre 2025, i finanziamenti verso la clientela della banca sono risultati pari a 417 miliardi di euro, in diminuzione dell’1,1 per cento rispetto al 31 dicembre 2024 e in calo dell’1,8 per cento anno su anno.

Sempre alla stessa data, il complesso dei crediti deteriorati in seno a Intesa Sanpaolo ammontava a 4,97 miliardi di euro con una progressione dello 0,9 per cento nel raffronto con il dato di fine 2023.

Le previsioni per l’intero esercizio

Oltre ad aver approvato i conti del primo trimestre, il consiglio di amministrazione di Intesa SP ha anche fornito delle indicazioni su tutto l’esercizio in corso. In pratica del management è arrivata la sostanziale conferma delle indicazioni finanziarie relative al 2025 già precedentemente annunciate.

Su tutto l’esercizio in corso, la banca punta a conseguire un aumento dei ricavi, sostenuto dal rialzo delle commissioni nette e dal risultato dell’attività assicurativa, e una flessione dei costi operativi. Alla luce di questi dati, l’utile netto della banca dovrebbe essere superiore rispetto ai 9 miliardi di euro.

Sul fronte patrimoniale, il Common Equity Tier 1 ratio per fine anno viene visto ad oltre il 13,7 per cento post impatto di Basilea 4.

Confermata anche la politica di remunerazione degli analisti. Più nel dettaglio è stato ribadito il payout ratio cash pari al 70 per cento dell’utile netto consolidato in ogni anno del Piano di Impresa con la stima di un aumento del dividendo per azione relativo all’esercizio in corso (quindi in stacco nel 2026) rispetto a quello sancito sull’esercizio 2024. Attenzione perchè dai vertici non è stato escluso un ulteriore rialzo della cedola (oltre questa soglia) che sarebbe comunque oggetto di quantificazione al momento dell’approvazione dei conti 2025. Per finire, sempre in tema di remunerazione, dal vertice della banca guidata da Messina è arrivata anche l’indicazione di un buyback pari a 2 miliardi di euro che sarà avviato nel prossimo mese di giugno.

Tirando quindi le somme, la trimestrale di Intesa SP conferma la capacità della banca di generare una solida redditività sostenibile. L’utile netto di 2,6 miliardi di euro messo a segno nel primo trimestre è in linea con l’obiettivo di utile netto a 9 miliardi per tutto l’anno. Positiva anche la conferma delle stime finanziarie e della politica di remunerazione degli azionisti.

E allora la domanda viene spontanea: perchè, se tutto è in linea con le stime, le azioni Intesa Sanpaolo, a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali, sono in ribasso? La spiegazione più plausibile è che si tratti unicamente di movimenti tecnici e non di una bocciatura da parte del mercato. Del resto con una progressione anno su anno così forte, una presa di profitto ci sta pure…in attesa del prossimo assist.

