Nell’ultima seduta settimanale di borsa le azioni Juventus registrano una progressione di circa lo 0,4 per cento a quota 2,53 euro. Grazie al leggero verde il titolo dei bianconeri va a consolidare ancora di più la prestazione positiva messa a segno nell’ultima settimana che ora ammonta al 2,5 per cento. Proprio nella giornata di ieri le azioni Juventus, da tempo finite nell’ombra di Piazza Affari svanito il sogno Ftse Mib, hanno finalmente tratto beneficio da un driver di una certa consistenza.

La società torinese ha infatti sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con il colosso del risparmio gestito Azimut. La notizia ha provocato una certa euforia non solo tra i tifosi ma anche tra i trader. E’ opinione diffusa tra gli addetti ai lavori che il nuovo sponsor possa in qualche modo spingere il titolo in borsa (ovviamente per effetto delle buone prestazioni sul campo di calcio). Se così dovesse essere sarebbe una buona prospettiva per un titolo che, come accennato in precedenza, non è più protagonista oramai da molto tempo. Come si può vedere dai grafici, infatti, le azioni della Juve nell’ultimo mese hanno perso lo 0,95 per cento mentre la performance a un anno è positiva per il 14 per cento. Attenzione però a non farsi ingannare da questo dato perchè negli ultimi tre anni il titolo bianconero ha perso oltre il 48 per cento del suo valore.

Basterà lo sponsor di Azimut per poter finalmente tornare protagonista in borsa? Lo vedremo con l’analisi tecnica non prima però di aver analizzato cosa prevede l’accordo di sponsorizzazione con Azimut.

Azimut è il nuovo sponsor della Juventus

Juventus-Lazio, match valido per l’ottava giornata del campionato Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Allianz Stadium di Torino sabato 19 ottobre, alle ore 20:45 e sarà la prima volta in cui sulle maglie della Juve comparirà lo sponsor Azimut. L’accordo tra le parti, quindi, è praticamente subito operativo. Concretamente lo sponsor Azimut sarà il Principal Partner degli zebrati e comparirà sulla manica sinistra della maglia ufficiale delle società torinese in tutte le partite di Serie A, Coppa Italia, UEFA Champions League e FIFA Club World Cup. In base ai termini dell’accordo, Azimut sarà presente sui led a bordo campo in tutte le partite casalinghe della Juve sia di campionato che di Coppia Italia.

Accanto alla valorizzazione del brand principale, l’intesa prevede anche il coinvolgimento di Beewise, l’app di investimento della società del risparmio gestito che si rivolge ai giovani permettendo loro di investire in modo graduale a partire da 10 euro. Obiettivo dell’accordo di sponsorizzazione tra la Juve e Azimut è quello di educare le nuove generazioni alla gestione del risparmio e alla responsabilità negli investimenti.

Ci saranno effetti sulle azioni Juve in borsa?

Quello che più interessa della vicenda chi investe in borsa è la possibilità che ci possano essere impatti sulle quotazioni della Juve. A tal riguardo può venire incontro l’analisi tecnica.

Negli ultimi mesi i prezzi delle azioni Juve si sono consolidati in un trading range tra i 2,40 euro e i 2,65 euro. Il titolo oggi è nel mezzo di questa forchetta e solo un superamento dei 2,65 euro potrebbe spingere le valutazioni al rialzo. Tra l’altro non si tratterebbe neppure di un target inverosimile visto che il titolo bianconero ha raggiunto il massimo annuo a 2,91 euro a inizio marzo. Se anche il record annuo dovesse essere superato per la quotata si aprirebbero praterie di rialzo.

Attenzione però ai possibili cambi di rotta perchè comunque nell’ultimo anno le azioni si sono apprezzate di oltre il 14 per cento e quindi i realizzi potrebbero essere dietro l’angolo soprattutto se dal calcio giocato non dovessero arrivare stimoli vincenti. Ad ogni modo in caso di ribasso sono due i livelli da attenzionare: il primo è a 2,40 euro e il secondo a 2,35 euro (questo nel breve termine).

La situazione tecnica delle azioni Juve è quantomeno stimolante e questa è una buona notizia per i trader che vogliono speculare sul titolo. Ricordiamo che possono farlo anche con strumenti di tipo derivato come i CFD.

