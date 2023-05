Azioni Lottomatica crollano nel giorno del debutto su Borsa Italiana

Debutto fortemente negativo per le azioni Lottomatica su Borsa Italiana. La quotata del settore gaming ha infatti aperto le contrattazioni in deciso ribasso confermandosi in rosso nel corso delle fasi successive. A metà mattinata Lottomatica segna un calo dell’8,8 per cento a quota 8,2 euro. Decisamente elevati i volumi a dimostrazione di un forte appeal sulla matricola.

A causa del violento ribasso, il prezzo delle azioni Lottomatica si è allontanato tantissimo dai 9 euro del collocamento. Di conseguenza anche la capitalizzazione risulta essere in ribasso rispetto ai 2,7 miliardi del debutto.

Le azioni Lottomatica hanno codice ISIN IT0005541336 e fanno parte del Super Sector Viaggi e Tempo Libero.

I risultati dell’IPO di Lottomatica

Il fatto che Lottomatica abbia iniziano la sua esperienza su Borsa Italiana con un pesante ribasso non deve far dimenticare tutti i numeri positivi dell’IPO.

E si perchè Lottomatica è riuscita a centrare un primato destinato ad entrare nella storia. Non ci riferiamo al fatto che si sia trattato della terza ammissione del 2023 su Euronext Milan ma al fatto che quella di Lottomatica sia stata la prima IPO in Europa per capitale raccolto nel 2023. Un primato niente male conseguito grazie ai 600 milioni di euro raccolti in fase di collocamento che possono salire fino a 690 milioni di euro in caso di pieno esercizio dell’opzione di over-allotment.

Visibilmente soddisfatto l’AD Guglielmo Angelozzi che, nel giorno dello sbarco in borsa della sua società, ha affermato che quella di Lottomatica è la grande IPO in Italia negli ultimi 18 mesi aggiungendo poi che oggi “si apre nuova fase per la crescita del nostro gruppo, che potrà contare su un balance sheet ancora più forte e su ulteriori investitori per accompagnare i suoi programmi di sviluppo futuri. Il fatto che oltre l’85% del nuovo capitale provenga da investitori istituzionali esteri, con una grande qualità del book, è la conferma dell’interesse internazionale per il Sistema Paese e per i suoi settori regolati“.

Ricordiamo che Lottomatica è controllata dal fondo di Private Equity Apollo. Dal punto di vista societario si tratta di una delle società di giochi e scommesse e nel mondo. Infatti è nata negli anni Novanta e nel corso del tempo è diventata una delle società leader del settore in Europa.

Dal punto di vista finanziario, i numeri sono molto buoni con un indebitamento finanziario in costante calo ma soprattutto con margini positivi. Questi elementi fanno ben sperare su quelle che possono essere le prospettive di sviluppo di Lottomatica. Tra l’altro il margine operativo lordo MOL messo a segno nel primo trimestre del 2023 è stato superiore del 25 per cento rispetto a quello che fu registrato nello stesso periodo dell’anno scorso.

