Le azioni Moncler, reduci dal rally di ieri, stanno dando l’impressione di riuscire a tenere la posizione assunta anche nella sessione di borsa di oggi. In un contesto generale che vede il Ftse Mib restare abbastanza piatto, il titolo Moncler si conferma sugli stessi livelli di ieri in area 68 euro quando era passato all’incasso in scia alla pubblicazione dei conti 2024.

Proprio i risultati relativi all’esercizio 2024 e le annesse decisioni sul dividendo 2025 sono finite sotto ai raggi X degli analisti. Questa mattina, infatti, sono state diffuse ben tre diverse valutazioni da parte di altrettanti esperti. Subito una buona notizia per i lettori: in tutti e tre i casi c’è stato un upgrade di target price da parte degli esperti. Una promozione tutto sommato scontata visto che, come si può vedere dal grafico, a causa del balzo in avanti registrato ieri le azioni Moncler sono salite su livelli che non si vedevano dalla scorsa primavera. E d’altra parte il titolo nel corso dell’ultimo mese ha guadagnato il 27 per cento mentre anno su anno il rialzo è del 14 per cento.

Fin dove si possono spingere i prezzi di Moncler

In linea di principio nel momento in cui una quotata cresce tanto, lo spazio per un ulteriore rialzo può stringersi. Attualmente Moncler scambia a 68 euro tuttavia almeno per alcuni analisti il rally potrebbe non essere finito. Ci riferiamo ad esempio alla posizione di Goldman Sachs che, in scia alla pubblicazione dei conti 2024 della quotata dei piumini, ha portato il prezzo obiettivo a 70 euro confermando il rating buy. Messaggio che non ha bisogno di commento quello della banca d’affari Usa: Moncler si può apprezzare ancora e quindi le sue azioni sono da comprare. Chissà se i prezzi della quotata non arrivino ai massimi annuali visti che sono molto vicini…

Decisamente diverse dalle valutazione di Goldman Sachs sono le posizioni di Jefferies e Deutsche Bank. Entrambi questi analisti sono attestati sul rating hold e quindi, dal loro punto di vista, le azioni Moncler non sarebbero da comprare. Più basso anche il prezzo obiettivo che Deutsche Bank ha alzato a 67 euro (leggermente più basso dei livelli attuali) mentre Jefferies ha alzato a 57 euro (molto più sotto le quotazioni attuali).

Le valutazioni espresse dagli analisti (sia quelle bullish che quelle più prudenti) si possono usare per speculare sul titolo. Non è necessario comprare azioni reali se l’obiettivo è un investimento di breve termine perchè si possono usare strumenti derivati come i CFD.

Dividendo 2025 e conti 2024 di Moncler in primo piano

A fare da catalizzatore alle azioni Moncler nella seduta di ieri sono stati i risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre. La quotata ha proposto la distribuzione di un dividendo 2025 (relativo all’esercizio 2024) pari a 1,3 euro per azione con un pay-out ratio del 55% sull’utile netto consolidato. Già fissate anche le date calde con lo stacco che si terrà il 19 maggio prossimo e il pagamento che è invece previsto per il successivo 21 maggio.

Dietro all’apprezzabile dividendo di Moncler, ci sono risultati decisamente interessanti. Moncler ha infatti mandato in archivio l’esercizio con ricavi pari a 3,11 miliardi di euro, in aumento del 4 per cento rispetto ai 2,98 miliardi messi a segno l’anno prima e con un risultato operativo salito da 893,84 milioni a 916,32 milioni di euro. Scendendo nel conto economico, la marginalità è stata pari al 29,5 per cento mentre l’utile netto a fine anno era attestato a 639,6 milioni di euro contro i 611,93 milioni contabilizzati nel 2023.

Per finire, a ine 2024 la posizione finanziaria netta della quotata era positiva per 1,31 miliardi di euro, contro gli 1,03 miliardi presenti invece a inizio anno.

Quando si analizzano bilanci e conti, fondamentali non sono solo i dati in sé ma anche il rapporto tra i conti definitivi e quelle che erano le stime. Ebbene il consensus elaborato dalle banche d’affari prevedeva un giro di affari 2024 in rialzo dell’1,4 per cento a quota 3,03 miliardi di euro, un risultato operativo reported pari aì 878 milioni di euro e un utile netto pari a circa 603 milioni di euro.

Limitando l’analisi al solo quarto trimestre 2024, Moncler ha messo a segno ricavi pari a 1,24 miliardi di euro con una progressione dell’8 per cento su base annua.

Insomma le indicazioni arrivate dal 2024 di Moncler sono positive e ciò spiega l’euforia con cui il mercato ha accolto i risultati nella sessione di ieri.

