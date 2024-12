Upgrade di Goldman Sachs sulle azioni Moncler - BorsaInside

In una seduta caratterizzata da un Ftse Mib in rialzo di appena lo 0,25 per cento, spicca il rally messo a segno dalle azioni Moncler. La quotata dei piumini sta avanzando di oltre 3 punti percentuali a 49,3 euro imponendosi come uno dei migliori titoli della giornata. Diamo uno sguardo al grafico di Moncler perchè la situazione dei prezzi si sta facendo molto interessante. Rispetto ad un mese fa le azioni risultano essere apprezzate dell’1,3 per cento mentre da inizio anno Moncler registra un calo del 10 per cento che si riduce al 4 per cento rispetto a un anno fa. I massimi annui della quotata sono a 70,34 euro (prezzo raggiunto nella sessione di borsa del 14 aprile scorso) mentre i minimi sono a 45,62 euro e risalgono proprio a un anno fa.

Il ritorno degli acquisti potrebbe essere il segnale di una riscoperta del titolo da parte dei trader che, a sua volta, potrebbe essere agevolata anche dalle valutazioni molto convenienti. Una prospettive simile non può che essere molto interessante lato operativo e questo non solo per chi ha intenzione di comprare azioni Moncler reali ma anche per chi è invece orientato a speculare sul titolo attraverso i CFD. I Contratti per Differenza sono strumenti derivati che consentono di fare trading al rialzo (long) e al ribasso (short) senza il possesso del sottostante.

Ma per quale motivo le azioni Moncler, in un contesto generale che vede il Ftse Mib molto calmo, sono tornare a salire? Cosa sta spingendo gli acquisti di oggi? Una risposta a questa domanda possiamo averla guardando alla recente valutazione sul titolo arrivata da Goldman Sachs.

Per Goldman Sachs le azioni Moncler possono arrivare fino a 58,7 euro

In un recente report gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il rating a buy confermando il target price a 58,7 euro. L’indicazione che è arrivata dalla banca d’affari Usa è molto chiara: le azioni Moncler ora sono da comprare anche perchè possono crescere di quasi 10 euro rispetto alle quotazioni attuali. C’è quindi un ottimo potenziale di upside che è un pò la prima cosa che guardano gli analisti a caccia di titoli da inserire in portafoglio.

Ma da dove scaturisce tutto questo ottimismo di Goldman Sachs? Per rispondere a questa domanda è forse il caso di fare un passo indietro. A inizio dicembre, infatti, Moncler ha comunicato le stime degli analisti per il 2024 aggiornate al 2 dicembre 2024. Stando alle indicazioni del consensus, Moncler dovrebbe mandare in archivio l’anno in corso con ricavi pari a 3,03 miliardi di euro in rialzo dell’1,6 per cento rispetto ai 2,98 miliardi di euro che sono stati conseguiti nell’esercizio 2023.

Scendendo nel conto economico, il risultato operativo reported di Moncler è stimato a 881 milioni di euro mentre la marginalità si dovrebbe attestare al 29,1 per cento. Per finire, sempre secondo gli esperti che coprono il titolo, l’0utile netto dovrebbe essere pari a 605 milioni di euro in leggero ribasso rispetto ai 611,9 milioni di euro che erano stati contabilizzati nel 2023.

Nel complesso le indicazioni sui conti 2024 sono incoraggianti e potrebbero fare da catalizzatore per il titolo. Ricordiamo che Moncler aveva chiuso i primi nove mesi del 2024 con ricavi pari a 1,87 miliardi di euro in rialzo del 3 per cento rispetto ai 1,81 miliardi di euro messi a segno nei primi tre trimestri del 2023 mentre il fatturato del periodo luglio-settembre aveva segnato un ribasso del 3 per cento (tassi di cambi fissi) attestandosi a quota 635,5 milioni di euro.

Per la cronaca il prossimo 13 febbraio 2025 è previsto il consiglio di amministrazione per l’esame dei risultati finanziari del 2024 mentre il 6 marzo 2025 lo stesso consiglio di amministrazione si riunirà per procedere con l’approvazione del progetto di bilancio dell’esercizio 2024. In relazione alla politica dei dividendi, invece, il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo 2025 a valere sull’esercizio 2024 sarà come sempre quello di maggio.

