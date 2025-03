Azioni Nexi upgrade S&P - BorsaInside.com

Tra le quotate che più di tutte si stanno mettendo in luce in avvio di contrattazioni a Piazza Affari c’è Nexi. Il colosso dei pagamento digitali sta registrando una progressione dell’1 per cento, oltre il doppio del verde presente sul Ftse Mib nei primissimi minuti di scambi. Grazie al rialzo, le azioni Nexi agganciano quota 5,18 euro ma soprattutto riescono ad allungare ulteriormente il verde messo a segno nell’ultimo mese che ora risulta essere aggiornato al 9,3 per cento.

E’ invece ancora decisamente lunga la strada per un recupero del rosso annuo che comunque risulta essere ridimensionato rispetto all’ammontare a fine 2024 essendo ora pari al 13 per cento. Questi numeri ci sono consentono di affermare che Nexi sia la classica quotata debole sul lungo termine ma in rafforzamento nel breve periodo. La domanda che gli investitori si stanno ponendo proprio adesso è se il trend al rialzo in atto da oltre un mese sia destinato a proseguire o se, al contrario, il recupero di Nexi sia destinato ad arrestarsi. Dalla risposta a questo interrogativo dipenderà poi la strategia da adottare sul titolo. A tal riguardo ricordiamo che di recente il broker Eightcap ha inserito anche le azioni italiane del Ftse Mib nella lista di asset tradabili con i CFD (sono oltre 800). Il rialzo di Nexi può essere l’occasione per provare questo broker di cui in tanti parlano per via delle condizioni molto competitive che applica su spread e su commissioni.

Arriva un upgrade sulle azioni Nexi

Analizziamo adesso le ragioni alla base del rialzo delle azioni Nexi. C’è infatti un motivo ben preciso dietro il nuovo passo in avanti del titolo: la promozione da parte dell’agenzia internazionale S&P Ratings. Gli analisti hanno portato il il rating della società a “BBB-” rispetto al precedente “BB+” mettendio in evidenza nel loro report quella che hanno definito come traiettoria positiva del percorso di riduzione della leva finanziaria. L’agenzia di rating Usa ha inoltre confermato un outlook stabile per la società.

Per gli esperti internazionali, l’aggiornamento della valutazione riflette la previsione relativa alla leva finanziaria di Nexi, che scenderà al di sotto di 3 volte nel 2025 rispetto alla stima di 3,1 volte di fine 2024 e rimarrà al di sotto di tale soglia.

S&P inoltre prevede che la crescita del fatturato di Nexi accanto a una solida generazione di cassa. Entrambi i fattori, scrivono gli esperti, dovrebbero sostenere il processo di deleveraging di Nexi nei prossimi due anni. Inoltre gli analisti ritengono che il gruppo possa mantenere una strategia di acquisizione più conservativa, il che dovrebbe contribuire a ridurre i deflussi di cassa nonostante la politica di remunerazione degli azionisti recentemente annunciata.

L’upgrade sul rating di Nexi rappresenta un importante passo avanti per la società dei pagamenti digitali poichè va a rafforzare la sua posizione sul mercato. Al contempo la promozione conferma la solidità della strategia finanziaria della quotata. Il miglioramento del rating potrebbe inoltre favorire un accesso più conveniente al mercato del credito, sostenendo ulteriormente le prospettive di crescita del gruppo. Più operativamente, la promozione del rating è di certo elemento di ulteriore visibilità per il titolo che infatti proprio mentre è in corso la redazione del post si sta muovendo al rialzo.

Comprare azioni Nexi per sfruttare la mossa di S&P?

Quello che stanno facendo gli investitori dinanzi alla notizia dell’upgrade su Nexi è sotto agli occhi di tutti: il titolo è rialzo. Ciò premesso, il punto è quello che può accadere nei prossimi giorni ed è qui che la situazione si complica perchè secondo molti analisti, il recupero di Nexi potrebbe essere arrivato agli sgoccioli. E’ questo il senso della raccomandazione di Barclays arrivata a inizio marzo e anche quello della valutazione di Intesa Sanpaolo che invece è arrivata a fine febbraio.

Per gli esperti inglesi le azioni Nexi sono Underweight ossia sono da sotto-pesare nel portafoglio di investimento anche perchè il target price a 4,9 euro (rivisto al ribasso) è pure inferiore a quelle che sono le attuali valutazioni della quotata e di conseguenza non c’è potenziale di upside. Dello stesso avviso anche Intesa Sanpaolo che, in precedenza, aveva addirittura tagliato il rating sulla quotata a hold riducendo il target price a 5,3 euro. Per gli analisti della banca guidata da Messina, quindi, la view sulle azioni Nexi non è più bullish ma decisamente prudenziale (hold significa mantenere).

Anche queste valutazioni dovrebbero essere tenuta in debita considerazione prima di posizionarsi sulle azioni Nexi. Il discorso vale sia per l’investimento diretto che per il trading attraverso strumenti derivati come i CFD che permettono di speculare al rialzo e al ribasso senza possesso del sottostante.

