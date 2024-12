Tante azioni di Borsa Italiana stanno dicendo addio a Piazza Affari - BorsaInside

Grande movimento sull’indice Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Fin da questa mattina, il titolo NVP è al centro di acquisti molto forti che hanno portato le quotazioni fino a 3,8 euro, in rialzo del 26,5 per cento rispetto a ieri. L’improvviso rally della quotata è da mettere in relazione con il lancio di un’OPA da parte di Darien sul capitale della quotata. Precisamente l’operazione si configura come offerta pubblica di acquisto volontaria. L’offerente ha messo sul piano 3,9 euro per ogni azione che viene portata in adesione all’OPA.

Come sempre accade nel momento in cui viene lanciata un’OPA, il prezzo delle azioni della società finita nel mirino dell’operazione tende sempre ad avvicinarsi a quello dell’OPA ed è proprio questo ciò che sta accadendo al titolo NVP nella seduta di borsa di oggi. Per la cronaca, rispetto al prezzo di chiusura delle azioni NVP nella seduta di borsa di ieri 16 dicembre (pari a 3,02 euro), quello dell’offerta pubblicato di acquisto volontaria ingloba un premio del 29,1 per cento. Si tratta di una percentuale decisamente soddisfacente come lascia intuire il rally che è in atto sul titolo.

Con le OPA su Borsa Italiana è pioggia di delisting

A proposito di OPA, siamo arrivati oramai alla fine dell’anno e come sempre accade in questi periodi a Piazza Affari è tempo di bilanci. Nel 2024 sui vari listini della borsa di Milano si sono succedute tantissime offerte pubbliche di acquisto di vario tipo. Sono state interessate ad OPA numerose quotate di tutti gli indici della borsa di Milano. Il punto è che nella stragrande maggioranza dei casi queste offerte pubbliche di acquisto nelle varie declinazioni si sono tradotte sempre nello stesso scenario: l’addio alla Borsa Italiana del titolo interessato.

A mettere in evidenza questa tendenza è stata la ricerca “Le offerte pubbliche svolte in Italia nel periodo 2020 – 2023” pubblicata da Consob. Secondo l’autorità di borsa e controllo dei mercati è oramai palese che nella sua applicazione concreta l’OPA che era stata in origine pensata come uno strumento volto a favorire la contendibilità delle imprese e al tempo stesso a tutelare gli azionisti di minoranza, sia diventata una sorta di anticamera da cui uscire dalla borsa.

A dirlo sono i numeri: su un totale di 76 offerte pubbliche che sono state promosse nei quattro anni esaminati dalla relazione, ben 56 ossia il 74 per cento hanno poi condotto al delisting.

Le ragioni per cui molte azioni hanno abbondonato la borsa di Milano attraverso l’OPA sono sempre le stesse: dalle semplificazioni normative fino alla maggiore flessibilità gestionale e organizzativa per arrivare alla velocità di esecuzione. A livello settoriale lo studio della Consob ha dimostrato come negli anni esaminati ci sia stato un boom delle offerte promosse sull’Euronext Growth Milan (EGM). Questo indice tra il 2020 e il 2023 è stato interessato da 16 OPA ossia quali il 22 per cento del totale. Proprio nel 2023 le OPA sull’EGM sono state 10 contro le totali 9 che si sono avuta dal 2007 al 2019. Questi numeri non lasciano spazio a margini di dubbio: c’è in atto una vera e propria tendenza al delisting da Borsa Italiana attraverso le OPA.

Per finire, per quello che riguarda i premi riconosciuti agli azionisti che hanno portato azioni in adesione, essi sono stati in media più bassi su quegli indici dove la liquidità è maggiore mentre sono stati più alti sui quei panieri dove la liquidità è minore.

Come investire sulle OPA

Le OPA sono occasioni di investimento riservate a chi detiene azioni della quotata interessata. E’ ovvio, infatti, che una cosa è essere azionisti di un titolo finito nel mirino di un’altra società che magari offre anche un premio bello consistente, e un’altra è non essere in possesso di quelle azioni al momento dell’annuncio dell’offerta pubblica.

Premesso questo, accade spesso che gli annunci di OPA vadano a movimentare anche il comparto settoriale dei titoli coinvolti. In tal caso i titoli che potrebbero registrare variazioni di prezzo non sono più solo i due coinvolti nell’operazione ma anche i concorrenti. Su questi ultimi si può speculare, ove possibile, con strumenti derivati proprio per sfruttare l’andamento dei prezzi.

