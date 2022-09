Azioni Saipem con upside da capogiro: comprare o mantenere soltanto?

La seduta di borsa odierna vede le azioni Saipem muoversi in linea con l’andamento del Ftse Mib. I prezzi della quotata engineering registrano un rialzo dell’1,8 per cento a quota 0,68 euro contro un Ftse Mib che invece avanza di oltre 2 punti percentuali. La progressione di oggi consente a Saipem di ridurre il pesante passivo accumulato su base mensile e annua. Rispetto ad un mese fa il prezzo delle azioni Saipem oggi è più basso del 16 per cento mentre dal confronto anno su anno emerge addirittura un tracollo dell’86 per cento. Stiamo quindi parlando di una quotata fortemente deprezzata che oggi può essere comprata con un super sconto.

Eppure, almeno secondo gli analisti di Equita sim, Saipem può vantare un potenziale di upside da capogiro. Il target price assegnato dagli esperti della società milanese è infatti pari a 1,38 euro, un prezzo superiore al doppio delle quotazioni attuali. Più precisamente il potenziale di rialzo ammonta al 104 per cento dei prezzi in corso. Con un upside simile (che, comunque, è puramente teorico) verrebbe spontaneo veder assegnato alla società engineering un rating di prestigio. E invece no perchè Equita non va oltre un rating hold (ovvero mantenere) sul titolo Saipem.

Saipem nel progetto della Puglia Green Hydrogen Valley

Una certa visibilità sul titolo è arrivata, negli ultimi giorni, dalla notizia dell’acquisizione del 50 per cento della società Alboran Hydrogen Brindisi Srl, vettore strumentale per la realizzazione del progetto Puglia Green Hydrogen Valley. La news ha avuto una certa diffusione anche grazie alla decisione della prestigiosa Edison di entrare nel capitale dalla srl (sia pure con una quota di molto inferiore a pari al 10 per cento).

Parallelamente Saipem si è anche aggiudicata un’esclusiva per la realizzazione del progetto che prevede la costruzione di tre impianti di produzione di idrogeno verde a Brindisi, Taranto e Cerignola (FG). Stando alle proiezioni, una volta a regime, i tre impianti saranno in grado di produrre complessivamente fino a circa 300 milioni di normal metri cubi di idrogeno rinnovabile ogni anno.

Fin qui i fatti e la cronaca. Ma quale sarà l’impatto della commessa sul giro d’affari di Saipem? Un elemento da tenere in considerazione è che la quotata engineering non ha indicato, neppure a grandi linee, il potenziale impatto. A farlo, però, sono stati gli analisti di Equita che hanno descritto una evoluzione decisamente normale e sicuramente non eccezionale. Secondo la sim, il possibile valore dell’elettrolizzatore non dovrebbe superare i 50 milioni di euro, a 225 euro per MW. A questo dato si deve aggiungere l’impianto fotovoltaico (350-400 milioni di euro nella migliore delle ipotesi) e l’attività di costruzione di tutta l’opera. Va tenuto conto che essendo un progetto on-shore, il margine della futura commessa non potrà andare oltre la media singola cifra.

Un progetto quindi interessante ma non in grado certamente di dare una svolta alle performance di Saipem. Ad ogni modo oggi il titolo, a prescindere dal caso Puglia Green Hydrogen Valley, si gode la fase di recupero della borsa di Milano.

