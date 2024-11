Anche Intesa Sanpaolo ha confermato il rating buy su Unicredit - BorsaInside

Tra le quotate da tenere d’occhio in avvio di scambi a Piazza Affari c’è ancora una volta Unicredit. Il titolo di Piazza Gae Aulenti è sotto ai riflettori degli investitori già da lunedì scorso in scia al lancio dell’OPS sulle azioni Banco BPM. Oggi, però, l’offerta pubblica di scambio centra non direttamente. Dopo che il consiglio di amministrazione di Banco BPM ha bocciato l’offerta della banca guidata da Orcel, sul dossier non ci sono novità rilevanti anche perchè gli analisti sono convinti che si potrà parlare di una qualsiasi evoluzione solo se Unicredit alzerà la sua offerta.

In questo contesto, a prendersi la scena oggi potrebbe essere le valutazioni sul titolo di Piazza Gae Aulenti che sono state formulate dagli analisti di Moody’s. Gli esperti dell’agenzia di valutazione internazionale sono intervenuti sul rating della quotata italiana. Di solito notizie come questa vanno ad impattare sull’andamento del titolo interessato. I trader, quindi, sono sempre pronte a cavalcarle in ottica trading ricorrendo anche a strumenti derivati come ad esempio i CFD che hanno il vantaggio di consentire un’operatività sia al rialzo che al ribasso.

Moody’s ha confermato il rating sulle azioni Unicredit

Gli analisti di Moody’s hanno confermato il rating sul debito senior preferred non garantito e dei depositi a lungo termine di Piazza Gaer Aulenti al livello Baa1 con outlook stabile.

Nel report dell’agenzia di valutazione si legge che, nel caso in cui l’acquisizione di Unicredit dovesse essere finalizzata, il giudizio di credito di Unicredit dovrebbe restare grossomodo stabile. La conferma del rating riflette anche la valutazione dell’agenzia secondo cui una eventuale acquisizione di Banco BPM non andrebbe ad impattare sull’eventuale acquisizione della tedesca Commerzbank. Questo punto della valutazione di Moody’s conferma quanto affermato dallo stesso management di Unicredit nel giorno in cui è stata ufficializzata l’OPS sulle azioni Banco BPM. In quella circostanza, infatti, il numero uno del colosso bancario italiano Orcel ebbe a dichiarare che l’operazione su Banco BPM non avrebbe ostacolato i piani di Unicredit su Commerzbank anche perchè, mentre quella sulla banca guidata da Castagna era da intendersi come una vera e propria operazione, quella sulla banca tedesca, allo stato attuale dei fatti, era da concepirsi semplicemente come un investimento. I due dossier, quindi, hanno natura diversa e il giudizio espresso da Moody’s oggi lo ha confermato.

La stessa agenzia ha anche aggiunto che nell’ipotetico caso in cui Unicredit dovesse acquisire Commerzbank, verrebbe presa in considerazione la possibilità di aggiornare l’attuale rating stand-alone di Unicredit (Baseline Credit Assessment) dal livello baa3 al livello baa2, addirittura un notch al di sopra di quello che è l’attuale rating sovrano dell’Italia.

Come posizionarsi sulle azioni Unicredit sfruttando il giudizio di Moody’s

Le probabilità che la valutazione di Moody’s possa andare a condizionare l’andamento del titolo Unicredit nella seduta di oggi sono molto basse visto che nel report sono contenute informazioni risapute. Interessante solo l’upgrade che si prospetterebbe nel caso di operazione su Commerzbank che, però, per adesso, è del tutto congelata.

Come si può vedere dal grafico in alto, il titolo Unicredit negli ultimi 5 giorni ha perso il 7,8 per cento. Anche nell’ultimo mese la prestazione è negativa per l’11,6 per cento. Nonostante il recente ribasso, amplificatosi proprio in scia all’avanzamento dell’OPS su Banco BPM come si può vedere dal dato sulla prestazione settimanale, Unicredit resta un titolo in salute sul lungo termine. Da inizio anno, infatti, il verde di Piazza Gae Aulenti è del 43 per cento. Più o meno lo stesso livello nel raffronto anno su anno.

A conferma del fatto che la view sulle azioni Unicredit resta bullish, c’è il recente giudizio espresso da Intesa Sanpaolo proprio ieri. Gli analisti della rivale di Piazza Gae Aulenti hanno confermato il rating buy (ossia comprare) ma soprattutto hanno anche alzato il target price a 45 euro. Si tratta di un prezzo obiettivo molto più alto rispetto all’attuale quotazione della banca e ciò implica un buon potenziale di upside. Un’ottima notizia per i trader che sono interessati a posizionarsi sul titolo Unicredit anche attraverso i CFD.

