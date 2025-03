BlackRock, uno dei principali gestori patrimoniali globali, ha lanciato un ETP su Bitcoin in Europa, seguendo le orme del successo del suo spot Bitcoin ETF negli Stati Uniti, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT).



Un ETP su Bitcoin europeo

BlackRock, il più grande asset manager del mondo con circa 10 trilioni di dollari in gestione, ha annunciato il lancio di un nuovo ETP su Bitcoin in Europa, consolidando il proprio impegno nei confronti delle criptovalute dopo il grande successo ottenuto negli Stati Uniti con l’ETF spot su Bitcoin, l’iShares Bitcoin Trust (IBIT). Questo fondo, lanciato a gennaio 2024, ha gestito asset per 39,8 miliardi di dollari, rendendolo al momento il più grande fondo di investimento in Bitcoin del mondo.

Il nuovo iShares Bitcoin ETP, identificato con il ticker (IB1T) verrà scambiato su Xetra ed Euronext Paris e con il ticker (BTCN) su Euronext Amsterdam, segnando l’ingresso di BlackRock nel mercato europeo degli ETP su criptovalute. Il fondo beneficerà di una riduzione temporanea delle commissioni di gestione, abbassando il costo a 0,15% fino alla fine dell’anno, per poi stabilizzarsi allo 0,25%, e sarà domiciliato in Svizzera. L‘ETP sarà fisicamente garantito da Bitcoin conservati in cold storage, dei dispositivi hardware offline) da Coinbase Custody.

Cresce l’interesse per gli ETF su crypto



Manuela Sperandeo, responsabile di iShares Product per Europa e Medio Oriente, ha commentato che l’interesse crescente degli investitori retail e istituzionali ha spinto BlackRock a espandere la propria offerta anche in Europa. Nonostante il mercato europeo degli ETP su criptovalute sia consolidato, con oltre 160 prodotti esistenti, il volume complessivo è ancora limitato rispetto agli Stati Uniti. Secondo un popolare analista ETF, Eric Balchunas, gli ETF spot USA detengono circa il 91% della quota di mercato globale, grazie a costi competitivi e maggiore liquidità.

L’obiettivo di BlackRock è replicare il successo statunitense anche in Europa, nonostante le forti differenze in termini di tolleranza al rischio. Gli investitori europei tendono ad essere più cauti rispetto a quelli americani e asiatici, ma l’interesse per strumenti finanziari legati alle criptovalute è in crescita a livello globale.

Un sondaggio condotto in collaborazione con Focal Data ha rivelato che il 75% degli investitori professionali europei sarebbe interessato a un ETP su Bitcoin nei prossimi due anni.

Parallelamente al lancio dell’ETP, BlackRock ha lanciato un fondo per la tokenizzazione di asset tradizionali su blockchain (BUIDL) e avviato un’iniziativa educativa per sensibilizzare gli investitori sulle potenzialità delle criptovalute, con particolare attenzione al ruolo emergente di Bitcoin come valuta globale. La serie video “The Ask” esplora come Bitcoin stia diventando un’alternativa monetaria autonoma, indipendente dai sistemi finanziari tradizionali. Secondo Anna Nerys, analista di prodotto di BlackRock, Bitcoin si distingue per la sua capacità di effettuare transazioni globali senza intermediari, riducendo i costi e aumentando l’efficienza dei pagamenti transfrontalieri.

Risposta di BTC e prospettive future

L’interesse istituzionale nei confronti di Bitcoin è in continua crescita, con IBIT che ha raggiunto quasi 40 miliardi di dollari in gestione. Questo segnala un cambiamento di percezione tra gli investitori istituzionali, che iniziano a vedere Bitcoin non solo come un asset speculativo, ma anche come una riserva di valore e un’alternativa alla svalutazione monetaria.

L’approvazione degli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti a gennaio 2024 ha spinto il prezzo della criptovaluta a nuovi massimi, superando per la prima volta la soglia dei 100.000 dollari a dicembre 2025, per poi subire un calo nei mesi successivi. Attualmente, Bitcoin si aggira intorno agli 88.000 dollari, con un rialzo del 7,6% nell’ultima settimana e una capitalizzazione di 1,74 trilioni di dollari.

