Dando uno sguardo complessivo all’andamento di tutto il Ftse Mib, emergono due storie completamente diverse tra loro. Da un lato c’è la prestazione dell’indice di riferimento di Borsa Italiana nel suo complesso che evidenzia un rialzo dell’1,3 per cento con ben 37 titoli su un totale di 40 in verde, e dall’altro ci sono invece le azioni Pirelli che perdono l’1,3 per cento scendendo a 5,8 euro. Vero è che ci sono anche altre due quotate in ribasso (Moncler e Buzzi) tuttavia l’entità del loro rosso è quasi frazionale.

Insomma, senza tirarla tanto per le lunghe, Pirelli è il solo titolo in calo in una seduta di borsa decisamente orientata all’ottimismo. La netta tendenza a vendere azioni Pirelli in atto oggi impatta anche sulla prestazione a un mese della quotata degli pneumatici che ora è praticamente piatta. Su base annua, invece, il titolo presenta un verde di appena il 4 per cento che, a voler essere obiettivi, è davvero ben poca cosa rispetto ai rialzi messi a segno nell’ultimo anno dalla stragrande maggioranza delle quotate del Ftse Mib.

Dinanzi a questa situazione la domanda è spontanea: cosa sta impensierendo gli investitori? Come mai in un contesto generale caratterizzato da acquisti capillarmente diffusi su tutto il Ftse Mib, le azioni Pirelli sono invece in calo?

Come avremo modo di vedere tra poco, il ribasso di Pirelli non è casuale e non è neppure un caso se, in questa fase di mercato, molti investitori esposti sulla quotata degli pneumatici sembrano essere molto nervosi.

Cosa sta succedendo alle azioni Pirelli in borsa

Domani si terrà un delicato consiglio di amministrazione di Pirelli durante il quale, stando a quello che riportano i rumors di stampa potrebbe esserci un duro scontro tra il socio cinese Sinochem e lo stesso management di Pirelli. Il braccio di ferro, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe un effetto collaterale dell’entrata in vigore dei dazi americani che potrebbero portare Pirelli a rischiare di perdere un mercato, come quello americano, che vale ben il 40 per cento di tutte le vendite di alta fascia. Il problema è appunto la presenza dei cinesi nel capitale.

Ma vediamo nel dettaglio.

Sinochem ha in mano il 37 per cento del capitale di Pirelli e l’entrata in vigore delle nuove norme statunitensi che vietano la vendita e l’importazione di veicoli connessi che utilizzano software o hardware provenienti da aziende legate alla Cina o alla Russia, ha potenziali implicazioni negative per il business di Pirelli. Nella rete potrebbe restare impigliata la tecnologia “cyber tyre” che è alla base dell’intelligenza degli pneumatici Pirelli. Il punto è che il mercato americano è fondamentale per il colosso della Bicocca e una eventuale esclusione da questa area geografica avrebbe un impatto significativo sui risultati finanziari del gruppo.

Per affrontare la situazione, il management di Pirelli sembra essere intenzionato a spingere Sinochem a tagliare la propria partecipazione nel capitale societario o addirittura a uscire del tutto.

Già da mesi sono in corso trattative tra gli avvocati delle due parti ma non c’è ancora uno straccio di accordo. Non è quindi da escludere che nel consiglio di amministrazione in agenda domani ci possa essere un vero e proprio braccio di ferro.

Il punto è che se i cinesi di Sinochem dovessero decidere di tenere la loro quota assumendo quindi un atteggiamento intransigente, allora i vertici di Pirelli si ritroverebbero nelle condizioni di rivedere del tutto la loro strategia industriale e tecnologica al fine di contenere contraccolpi eccessivi dalla loro posizione nel mercato statunitense. L’uscita dei cinesi, invece, significherebbe nuovi scenari per lo stesso assetto azionario della quotata.

Questa incertezza estrema favorisce le preoccupazioni degli investitori che infatti stanno reagendo nel solo modo possibile ossia vendendo. Al tempo stesso, però, la situazione in atto su Pirelli proprio perchè ancora non è chiaro ciò che puòà avvenire, è da stimolo alla volatilità. I trader più speculativi come quelli che operano con i CFD possono trarre vantaggio da tutto questo.

