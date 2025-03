Parte l'OPA di Banco BPM su Anima Holding - BorsaInside.com

In una seduta di borsa tutto sommato tranquilla, a Piazza Affari si mette in luce Banco BPM non tanto per l’entità del rialzo (appena lo 0,8 per cento, niente in confronto al +3 per cento di Saipem) quanto per le implicazioni di questo verde visto che il leggero rialzo vale lo sfondamento di quota 10 euro. Grazie alla progressione, Banco BPM rende ancora più solida la sua avanzata su base mensile e annua. La prima è ora pari al 14 per cento mentre la seconda ammonta al 76 per cento.

Per Banco BPM quella di oggi non è una giornata come tante altre. Ha infatti preso il via a partire dalle ore 9 la tanto chiacchierata OPA su Anima Holding. Proprio l’avvio dell’operazione, quindi, potrebbe aver dato alla banca di Piazza Meda quella visibilità sufficiente per portarsi sopra ai 10 euro per azione.

Operativamente il rialzo Banco BPM è una notizia positiva per i trader rialzisti che da poche settimane possono speculare su tutte le azioni del Ftse Mib, compresa Banco BPM, anche con Eightcap, uno dei broker più sulla cresta dell’onda nell’ultimo periodo.

📈 Registrati gratis su Eightcap per avere la demo esclusiva

Parte l’OPA di Banco BPM su Anima Holding

Lo scorso venerdì era stata la stessa Banco BPM ad annunciare di aver ricevuto da Consob il via libera al documento relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria promossa da Banco BPM Vita S.p.A. sulle azioni ordinarie di Anima Holding S.p.A.

L’offerta sarà aperta da lunedì 17 marzo 2025 fino a venerdì 4 aprile 2025, salvo eventuali proroghe. Proprio il 4 aprile, quindi, sarà l’ultimo giorno utile per aderire all’OPA .Gli azionisti che aderiranno all’offerta riceveranno il corrispettivo il 11 aprile 2025. In base ai termini dell’operazione è previsto un pagamento di 7 euro per ciascuna azione ordinaria di Anima Holding, a condizione che non vengano distribuiti dividendi prima della data di pagamento. In caso contrario, il corrispettivo sarà ridotto dell’importo del dividendo distribuito.

L’OPA è finalizzata al delisting delle azioni Anima Holding dal mercato Euronext Milan di Piazza Affari ove attualmente le azioni sono quotate.

Ricordiamo che l’OPA è stata preceduta dall’approvazione dell’assemblea degli azionisti di Banco BPM, che ha autorizzato l’incremento del corrispettivo proposto da 6,2 euro a 7 euro per azione.

Sempre lo scorso venerdì anche il consiglio di amministrazione di Anima, esaminando il comunicato dell’emittente, aveva effettuato delle proprie valutazioni in merito all’OPA promossa da Banco BPM evidenziando come, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di 7 euro (cum dividendo) ad azione offerto dalla banca di Piazza Meda fosse congruo. La delibera sulla congruità era stata assunta all’unanimità dei presenti.

Tutti questi elementi lasciano intendere che l’OPA di Banco BPM su Anima Holding possa avere la strada in discesa. Ricordiamo che l’operazione rappresenta un passo significativo nel processo di consolidamento del settore del risparmio gestito in Italia, con Banco BPM che mira a rafforzare la propria posizione acquisendo il controllo totale di Anima Holding.

Operativamente si tratta di una grande occasione di visibilità sui due titoli coinvolti con la possibilità per i trader di operare sulle azioni Banco BPM anche ricorrendo a strumenti derivati come i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito eightcap 100$ - Strumenti di trading potenti Apri conto eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.