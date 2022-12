Borsa Italiana sarà aperta o chiusa il 26 dicembre 2022? Mercati alternativi per fare trading online

Per la borsa di Milano oggi 23 dicembre 2022 è l’ultima seduta prima delle festività natalizie. Quest’anno la Vigilia di Natale e Natale cadono di sabato e domenica. Di conseguenza non ha senso porsi la domanda se e quando Borsa Italiana sarà chiusa per festività o no visto che sabato e domenica sono comunque due giorni festivi. Il dubbio rimane solo per il giorno di Santo Stefano ossia per il 26 dicembre 2022. Proprio di questa giornata ci occuperemo nel nostro articolo. Cosa prevede il calendario di Borsa Italiana per la festa di Santo Stefano? Il mercato azionario sarà aperto o chiuso per festività?

Per il calendario civile, Santo Stefano è un giorno di festa e infatti molte aziende sono chiuse e anche gli uffici pubblici fanno festa. Per chi opera sui mercati, però, questo significa poco e niente. Infatti molto spesso i giorni di festa del calendari tradizionale non coincidono con quelli di Borsa Italiana. Ci sono tantissime occasioni segnate di rosso sul calendario ma in cui la borsa di Milano è normalmente aperta. Di contro abbiamo poi altrettante occasioni in cui si verifica la situazione apposta: giorno non festivo per il calendario civile ma festivo per la borsa. Un esempio in tal senso è proprio la Vigilia di Natale. A prescindere dal fatto che domani è sabato, comunque il 24 dicembre la borsa di Milano sarebbe rimasta chiusa anche se quel giorno non è di festa per il calendario civile.

Fatta tutta questa premessa, cosa succederà a Santo Stefano? Per quella giornata non sono da attenersi novità clamorose. Il 26 dicembre è un giorno di festa per tutti, anche per Borsa Italiana che sarà quindi chiusa.

Il fatto che il 26 dicembre è un giorno di chiusura per Piazza Affari non significa che non sia possibile investire. Ovviamente non è possibile comprare e vendere azioni italiane o speculare sugli indici di borsa (Ftse Mib), tuttavia si può tranquillamente operare su altre borse che sono aperte. Parallelamente è anche possibile specular su altri mercati come ad esempio il forex o le criptovalute o ancora le materie prime.

Trading after-hours su Borsa Italia nel periodo di Natale 2022

Fino ad ora abbiamo fatto riferimento alla sessione di trading regolare di Borsa Italiana. Come noto a chi è solito investire in borsa, però, c’è anche una sessione after-hours. Su questo segmento le disposizioni sono completamente diverse e infatti i giorni di chiusura del mercato after-hours sono molto più numerosi rispetto a quelli di chiusura della sessione regolare.

Ovviamente se Borsa Italiana è chiusa anche la sessione after-hours lo è. E infatti il 26 Santo Stefano sarà bloccata anche la possibilità di fare trading after-hours.

In realtà, però, già da oggi 23 dicembre la sessione di trading after-hours è chiusa e quindi non è possibile operare sul mercato italiano dopo la chiusura delle contrattazioni. Questo spazio resterà chiuso anche martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 ovvero per tutta la prossima settimana. Il ritorno alle contrattazioni sarà lunedì 2 dicembre. Nessuna chiusura per la borsa di Milano in questo periodo, invece, anche perchè San Silvestro e Capodanno coincidono con sabato e domenica.

Buone feste e buon trading a tutti!

