Comprare azioni Snam per investire sull’idrogeno? Previsioni 2023

Il prossimo 19 gennaio è prevista la pubblicazione dell’aggiornamento del piano strategico 2022-26 di Snam. Si tratta di un appuntamento fondamentale per i trader che sono alla ricerca di previsioni sul futuro del gruppo italiano (strategie di crescita, investimenti, settori di maggior interesse). L’appuntamento con l’aggiornamento renderà il 2023 delle azioni Snam subito elettrizzante.

All’evento mancano alcune settimane ma già ora è possibile tracciare delle stime su quelli che potrebbero essere i nuovi target della quotata italiana. Tali indicazioni già ora possono essere sfruttate per posizionarsi sul titolo al rialzo (se le previsioni sono positive) oppure il ribasso (in caso di stime negative). La prima ipotesi implica comprare azioni Snam mentre la seconda significa vendere. Un broker che consente di fare long e short trading sulle azioni Snam è eToro. Questa piattaforma propone come soluzione di investimento i CFD (contratti per differenza), strumenti derivati che riflettono l’andamento del sottostante (in questo caso il titolo Snam).

Per avere un’idea sul posizionamento da adottare sul titolo Snam in vista della pubblicazione degli aggiornamenti del piano strategico 2022-26 della società, ci rifaremo ad una analisi che è stata pubblicata sul tema dagli analisti inglesi di Barclays proprio in coincidenza con l’inizio dell’anno nuovo.

Il report sostiene una tesi ben precisa: le azioni Snam sono le migliori a livello europeo per chi vuole investire sull’idrogeno. Ma è davvero così?

Azioni Snam previsioni 2023

Secondo gli analisti di Barclays, l’aggiornamento del business plan di Snam conterrà un aumento del 22 per cento degli investimenti attesi (Capex) a quota 9,9 miliardi di euro e la conferma della guidance del 3 per cento già fissata in precedenza sul tasso di crescita annuale composto per l’utile netto. Più nello specifico il dato sugli investimenti è sostenuto dalla stima di una crescita del 18 per cento degli investimenti cumulati nelle reti energetiche che dovrebbe passare a 6,6 miliardi di euro.

Ben un miliardo di euro, è invece destinato alle infrastrutture Gnl. Secondo Barclays, inoltre, il management di Snam dovrebbe rivedere l’obiettivo di crescita tariffaria Rab (valore del capitale investito netto) fino a oltre il 3,5 per cento del tasso di crescita annuale composto (Cagr) nominale. Una stima in deciso aumento visto che il precedente Cagr si fermana al 2,5 per cento.

Dividendi Snam: previsioni 2023

Nell’aggiornamento al piano strategico 2022-2026 di Snam non dovrebbe mancare un riferimento alla politica dei dividendi. Nei 5 anni di durata del piano strategico, Barclays ipotizza un livello maggiore dci costi netti di finanziamento. Quindi il management della società dovrebbe mantenere la guidance del 3 per cento del tasso di crescita annuale composto (Cagr) dell’utile netto.

In merito ai dividendi Snam, le previsioni sono per un rinnovo per un solo anno in più il 2,5 per cento di crescita annuale del dividendo per azione. Tenendo conto di quelli che sono gli attuali prezzi di Snam su Borsa Italiana (4,74 euro) il dividend yield di Snam è 5,6 per cento. Secondo Barclays non è da escludere che Snam possa annunciare un piano di rotazione degli asset per provare a cristallizzare il valore.

Comprare azioni Snam ai prezzi attuali? Il parere di Barclays

Tenendo conto di quanto fin qui detto, conviene comprare azioni Snam ai prezzi attuali? Il 2022 della quotata non si è chiuso bene. In un anno difficile per tutte le borse, la valutazione di Snam si è contratta di oltre il 10 per cento. Barclays ha rating overweight sulla società con target price a 5,3 euro che implica un buon potenziale di upside rispetto alle valutazioni attuali. Secondo Barclays, Snam è il miglior titolo europeo titolo europeo per intercettare la crescita dell’idrogeno come passaggio verso una decarbonizzazione dell’economia.

Chi volesse comprare azioni Snam facendo propria la tesi sostenuta da Barclays può operare con il broker eToro. A prescindere dal caso specifico del titolo in questione, ricordiamo che questo broker consente di comprare azioni a zero commissioni.

