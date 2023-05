Dividendi Banco BPM raddoppiano nei prossimi 2 anni. E’ rally del titolo, conviene comprare?

E’ una seduta nel segno delle azioni Banco BPM quella di oggi. Il titolo del settore bancario è immediatamente salito in vetta al paniere di riferimento fin dal primo minuto di scambi. A metà mattinata il primato è evidentissimo: azioni Banco BPM in rialzo del 5,4 per cento a quota 3,96 euro contro un Ftse Mib che invece segna un ribasso dello 0,34 per cento a quota 27332 punti.

Molto chiari anche i motivi alla base del boom degli acquisti sul Banco BPM. Ieri sera, dopo la chiusura delle contrattazioni, la banca guidata da Castagna ha pubblicato i conti del primo trimestre 2023. Come sempre avviane quando la diffusione della trimestrale si verifica a mercati chiusi, la valutazione da parte del mercato è rimandata al giorno dopo. E infatti i traders, fin dalle ore 9, hanno espresso il loro giudizio: trimestrale Banco BPM promossa.

Analizzeremo tra poco i vari parametri dei conti trimestrali. Tuttavia possiamo subito fornire un’anticipazione che certamente farà piacere agli azionisti della banca e, più in generale, a chi ha intenzione di investire sulle azioni Banco BPM. Il consiglio di amministrazione della quotata ha deciso di distribuire nei prossimi 2 anni dividendi complessivamente pari a 1,25 miliardi di euro, il doppio rispetto al biennio 2021/2022. Questa è sicuramente una buona notizia.

Trimestrale Banco BPM nel dettaglio

C’è tanta sostanza nella trimestrale Banco BPM. Come già detto ci sono decisioni sull’ammontare dei dividendi (di cui abbiamo già parlato) ma ci sono anche le stime sull’andamento dell’esercizio in corso (outlook) e ovviamente i conti del primo trimestre 2023 in dettaglio. Da qui partiamo.

Banco BPM ha chiuso il periodo di riferimento con un utile netto pari a 265,33 milioni di euro, in aumento del 49,2 per cento rispetto ai 177,81 milioni che erano stati contabilizzati nei primi tre mesi dell’esercizio precedente. Inutile dire che un dato simile non può non essere stato valutato positivamente dal mercato. Ma andiamo avanti. Al termine del trimestre, il risultato della gestione operativa di Banco BPM era migliorato dell’8,7 per cento essendo salito da 561,22 milioni a 610,28 milioni di euro.

In aumento anche i proventi operativi che sono aumentati del 5,4 per cento a 1,25 miliardi di euro mentre il margine di interesse è salito a quota 742,97 milioni evidenziando un verde di ben il 45,2 per cento rispetto al dato del primo trimestre 2022.

Per quello che riguarda il capitolo aggregati patrimoniali, a fine marzo 2023 gli impieghi netti alla clientela erano pari a 107,8 miliardi di euro, in calo di 1,7 miliardi rispetto al dato di inizio anno. Sempre alla stessa data le esposizioni nette deteriorate (voce che comprende le sofferenze, le inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinate) ammontavano a 2,3 miliardi di euro.

Sul fronte del patrimonio, al 31 marzo 2023 il Common Equity Tier 1 stated era paro al 13,6 per cento, rispetto al 12,8 per cento di inizio anno. Il management della banca ha precisato che l’aumento del CET 1 è dovuto sia alla crescita del patrimonio regolatore che alla diminuzione che è stata registrata dalle attività ponderate per il rischio.

Cosa possiamo dire di questi risultati? Sicuramente si tratta di conti forti. Il mercato lo ha capito e da qui il rally del titolo.

Comprare azioni Banco BPM dopo la trimestrale? Ecco cosa sta succedendo

Come si può vedere dal grafico in alto, il titolo Banco BPM oggi sta staccando tutti con una progressione di circa 5 punti percentuali. Le quotazioni sono ad un passo dai 4 euro. La progressione permette alla quotata di migliorare ulteriormente tutti i parametri di performance. Rispetto ad un mese fa, oggi le azioni Banco BPM valgono il 7 per cento in più. Su base annua, poi, la crescita è del 37 per cento.

Stiamo quindi parlando di una quotata che è cresciuta tantissimo. Quando ciò avviene c’è il rischio che poi possa subentrare un fisiologico ritracciamento. Non ci sarebbe niente di strano se ciò dovesse avvenire. Tuttavia invitiamo i lettori a considerare il robusto outlook reso noto dalla società.

Per l’intero esercizio in corso, infatti, la banca punta a conseguire un significativo miglioramento dell’utile netto rispetto a quello dell’anno scorso. In particolare l’utile per azione 2023 dovrebbe essere pari a circa 0,75 euro e mentre quello sull’esercizio 2024 a 0,9 euro. Se tali dati dovessero essere confermati sarebbe superata la traiettoria di redditività del Piano Strategico che quindi dovrebbe essere aggiornato a fine 2023.

Considerando anche la decisioni di raddoppiare il montante dei dividendi, possiamo dire che di fattori a sostegno di strategie rialziste sul titolo non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Sicuramente le azioni Banco BPM saranno protagoniste dei prossimi mesi.

