Dividendi Terna 2023/2024: ecco le data di stacco (saldo e acconto)

Se hai in portafoglio azioni Terna oppure, nell’immediato futuro, sei pronto a considerare la possibilità di investire su questo titolo, sarai certamente interessato alla questione dividendi. In questo articolo faremo il punto sulle date di stacco del saldo e dell’acconto alla luce di quelle che sono state le comunicazioni della società nell’ambito del calendario eventi societari 2023.

Come siamo soliti fare, rammentiamo l’importanza dell’argomento per chi fa trading online su questo titolo. Conoscere quando ci sarà lo stacco dei dividendi Terna è fondamentale per organizzare la propria attività.

Ciò premesso, vediamo adesso quando è previsto lo stacco della cedola. Appena ieri il management di Terna ha anticipato che il saldo sul dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022) verrà messo in stacco lunedì 19 giugno 2023 per essere poi pagato mercoledì 21 giugno. L’anno dei dividendi Terna non si chiude però qui poichè in autunno è previsto un secondo round. In questo caso l’appuntamento sarà con l’acconto sul dividendo Terna 2024 (relativo all’esercizio 2023). Le date da segnare sul calendario in relazione a questa secondo rush sono: 20 novembre 2023 (data di stacco dell’acconto) e 22 novembre 2023 (data di pagamento).

Fin qui abbiamo parlato di date. E per quello che riguarda la consistenza della cedola? Se ne saprà qualcosa in più il 22 marzo 2023 quando il consiglio di amministrazione della quotata approverà il bilancio 2022 e la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio.

Come abbiamo già anticipato nella premessa, le date di stacco del saldo e dell’acconto dividendo Terna 2023/2024 sono state rese note nell’ambito della presentazione del calendario eventi societari. Si tratta di un documento molto importante dove sono specificate, tra l’altro, le date in cui verranno presentate le varie relazioni trimestrali.

A tal riguardo ricordiamo che trimestrali, semestrali, conti dei primi 9 mesi e bilanci di esercizio sono sempre un’occasione per fare trading sul titolo interessato. E proprio a proposito di scelte operative, è utile anche rammentare che sugli eventi societari si può speculare in due distinti momenti: prima della presentazione dei conti (in tal caso si parla di trading sulle previsioni) e dopo l’ufficializzazione degli stessi (trading sulle trimestrali).

In entrambi i casi per operare è sempre consigliabile usare una piattaforma autorizzata come ad esempio quella di eToro. Sul nostro sito consigliamo spesso questo broker perchè ha il vantaggio di consentire sempre la pratica con un conto demo gratuito da 100 mila euro che è fondamentale per imparare ad operare senza rischi.

–APRI UN CONTO DEMO ETORO GRATUITO (SITO UFFICIALE)>>

Terna calendario eventi societari 2023

Quali sono gli eventi societari più importanti che Terna terrà nel corso del nuovo anno? Gli appuntamenti, oltre allo stacco dei dividendi e all’approvazione dei conti 2022, sono essenzialmente quattro. Nello specifico si tratta di:

Assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022 e la destinazione dell’utile (unica convocazione): 8-15 maggio 2023

Consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto di gestione del primo trimestre 2023 (trimestrale Terna): 10 maggio 2023

Consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2023 (semestrale Terna): 27 luglio 2023

Consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto di gestione del terzo trimestre 2023 (conti primi nove mesi 2023): 8 novembre 2023

Buon trading a tutti sulle azioni Terna!

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!