Dividendo Intesa Sanpaolo 2023 a 16,06 cent (acconto + saldo). Calcoliamo il rendimento

Lo scorso venerdì il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato i conti del quarto trimestre 2022 e quelli relativi all’intero esercizio chiuso al 31 dicembre. Contestualmente il cda della banca guidata da Messina ha anche stabilito l’ammontare del saldo dividendo 2023, relativo all’esercizio 2022, che si va ad aggiungere all’acconto già staccato lo scorso novembre. Per finire dal management della banca è anche arrivato il via libera all’esecuzione del buyback per il restante ammontare di 1,7 miliardi di euro autorizzato dalla BCE.

In questo articolo focalizzeremo l’attenzione proprio sul dividendo Intesa Sanpaolo 2023. Non solo forniremo l’ammontare preciso della cedola, ma indicheremo anche la data di stacco e di pagamento, la conformità dell’importo totale della cedola a quelle che erano le previsioni e per finire calcoleremo il dividend yield ossia il rendimento alla luce degli attuali prezzi del titolo.

La focalizzazione sul dividendo Intesa Sanpaolo non è casuale. Sappiamo perfettamente che la cedola (sia nella consistente che nel relativo rendimento) è uno degli aspetti più importanti per un investitore.

Dividendo Intesa Sanpaolo 2023: acconto e saldo

Iniziamo dai numeri. Il management della banca guidata da Messina proporrà alla prossima assemblea ordinaria degli azionisti la distribuzione di 3.047.836.282,28 euro complessivamente a valere sull’utile 2022, corrispondente a un payout ratio pari al 70 per cento dell’utile netto consolidato. Alla luce dell’acconto dividendi che era stato già pagato a novembre 2022, pari a 1.399.608.167,99 euro (ovvero 0,0738 euro per azione), la proposta di distribuzione a titolo di saldo ammonta complessivamente a 1.648.228.114,29 euro. Considerando che attualmente il numero di azioni ordinarie in cui è diviso il capitale di Intesa SP è pari a 18.988.803.160 azioni, il saldo dividendo 2023 è pari a 0,1606 euro.

Attenzione perchè la banca ha anche precisato che l’importo unitario potrebbe variare in aumento alla luce dell’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie da 1,7 miliardi di euro finalizzato all’annullamento. Ad ogni modo la banca comunicherà l’importo definitivo del dividendo unitario al termine del buyback e comunque entro e non oltre il 18 maggio 2023.

Tirando quindi le somme:

acconto dividendo Intesa Sanpaolo 2023 già pagato a novembre pari a 0,0738 euro per azione

saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2023 pari a 0,1606 euro

dividendo totale Intesa Sanpaolo sull’esercizio 2022 pari a 16,06 centesimi, in linea con le attese degli analisti che erano fissate a 0,16 euro

possibilità di incremento del dividendo in considerazione dell’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

Dividendo Intesa Sanpaolo 2023: data di stacco del saldo

L’ammontare del saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2023 e la prospettiva di un incremento ulteriore della cedola, rendono l’argomento molto interessante per gli azionisti e gli investitori. E allora vediamo di aggiungere qualcosa in più a partire dalle date calde.

Il consiglio di amministrazione della banca ha già individuato i giorni rossi da segnare sul calendario: 22 maggio e 24 maggio. Lunedì 22 maggio si terrà lo stacco del saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2023 mentre il successivo mercoledì 24 maggio è previsto il pagamento della cedola.

Hanno diritto al dividendo, tutti i possessori di azioni alla data di stacco. Per questo motivo comprare azioni Intesa Sanpaolo oggi potrebbe essere molto conveniente proprio in vista dell’appuntamento con la cedola.

Dividend yield Intesa Sanpaolo 2023: ammontare rendimento

Ed eccoci arrivati all’ultimo punto, quello relativo al rendimento. Come spiegato dalla stessa banca, rapportando l’importo unitario a saldo di 0,0868 centesimi di euro al prezzo di riferimento dell’azione registrato il 2 febbraio 2023, risulta un rendimento (dividend yield) pari a 3,5 per cento. Aggiungendo poi anche l’importo unitario di 0,0738 euro corrisposto come acconto nello scorso novembre, il dividend yield diventa pari al 6,5 per cento.

Quindi:

dividend yield saldo dividendo Intesa Sanpaolo 2023: 3,5 per cento

dividend yield dividendo Intesa Sanpaolo 2023: 6,5 per cento

Il consiglio degli analisti: comprare azioni Intesa Sanpaolo

Una raffica di promozioni ha interessato il titolo Intesa Sanpaolo in scia alla presentazione dei conti 2022 e alla decisioni adottate in materia di dividendi.

Tutti gli analisti hanno espresso un giudizio fortemente positivo con rating che oscillano tra l’accumulate e il buy. Vediamo meglio nel dettaglio:

Equita : rating buy confermato e target price a 3,3 euro, obiettivo che incorpora un potenziale di upside di circa il 35 per cento rispetto alle quotazioni correnti sul Ftse Mib

: rating buy confermato e target price a 3,3 euro, obiettivo che incorpora un potenziale di upside di circa il 35 per cento rispetto alle quotazioni correnti sul Ftse Mib Banca Akros : rating accumulate confermato e target price a 2,7 euro in scia ad un miglioramento delle stime di eps adjusted da 0,28 a 0,3 euro per l’anno in corso

: rating accumulate confermato e target price a 2,7 euro in scia ad un miglioramento delle stime di eps adjusted da 0,28 a 0,3 euro per l’anno in corso UBS : rating buy confermato e prezzo obiettivo alzato da 2,7 euro a 2,85 euro

: rating buy confermato e prezzo obiettivo alzato da 2,7 euro a 2,85 euro Societè Generale : rating buy confermato a target price che sale da 2,45 euro a 2,6 euro

: rating buy confermato a target price che sale da 2,45 euro a 2,6 euro Kepler Cheuvreux : raccomandazione buy confermata e target price rivisto da 2,75 euro a 2,8 euro

: raccomandazione buy confermata e target price rivisto da 2,75 euro a 2,8 euro Bank of America: upgrade del rating da neutral a buy (comprare) con il target price che è stato rivisto da 2,7 a 3,25 euro. Dietro l’aumento del target price c’è l’incremento delle stime di eps, che sono state passate da 0,32 a 0,35 euro per il 2023

Come si può vedere da questo elenco sono davvero tanti gli analisti che consigliano ora di comprare azioni Intesa Sanpaolo. Il target price medio è sensibilmente più alto rispetto a quello che sono le attuali valutazioni della banca. Ciò crea spazi di crescita che possono essere usati per aprire posizioni al rialzo sul titolo. Con il broker eToro c’è ora la possibilità, per chi lo volesse, di comprare azioni a zero commissioni. Si tratta di un’occasione interessante per chi volesse speculare sul titolo bancario italiano.

