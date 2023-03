Dividendo Orsero 2023 a 0,35 euro, salgono i ricavi netti nel 2022

Prosegue la stagione dei dividendi su Borsa Italiana. Tra le quotate che oggi hanno comunicato i conti dell’esercizio 2022 rendendo anche note le decisioni in materia di remunerazione degli azionisti c’è anche Orsero. La società che è quotata sul segmento Star di Borsa Italiana ed è attiva nel settore alimentare, ha mandato in archivio lo scorso esercizio con un incremento delle principali voci di bilancio.

Prima di vedere i conti, però, parliamo di cedole. Agli occhi di un investitore, infatti, è la questione remunerazione ad essere fondamentale.

Il consiglio di amministrazione di Orsero ha proposto la distribuzione di un dividendo 2023, relativo ossia all’esercizio 2022, pari a 0,35 euro per azione. Già approvate le date di stacco e pagamento che sono, rispettivamente, l’8 maggio e il 10 maggio.

A supportare la consistenza del dividendo Orsero 2023 sono i conti 2022 della quotata. La società ha chiuso lo scorso anno con ricavi pari a 1,2 miliardi di euro, in aumento dell’11,8 per cento rispetto agli 1,07 miliardi messi a segno nell’esercizio precedente. Il rialzo del fatturato è stato possibile grazie al contributo positivo della BU Shipping e della BU Distribuzione. Ottime notizie anche dal Margine Operativo Lordo (MOL) adjusted che ha registrato un aumento del 43,7 per cento salendo da 52,9 milioni a 76,1 milioni di euro. A causa dell’aumento di questo parametro, la marginalità di Orsero a fine 2022 era pari al 6,36 per cento dal 4,95 per cento dell’anno prima.

Scendendo nel conto economico, l’utile netto di Orsero si è attestato a quota 32,27 milioni di euro, valore che si raffronta con i 18,29 milioni di euro che erano stati contabilizzati nel 2021. Di conseguenza l’utile netto adjusted è stato pari a 36,9 milioni di euro.

Per quello che riguarda il debito, invece, a fine 2022 l’indebitamento finanziario netto di Orsero era pari a 67,4 milioni di euro in forte ribasso rispetto agli 84,3 milioni di inizio anno.

Orsero non ha fornito solo indicazioni sui conti al 31 dicembre 2022 o i dati sul dividendo ma anche alcune stime sull’esercizio in corso che possono essere molto utili agli investitori che intendono investire sulla quotata nelle prossime settimane. La società prevede di chiudere l’anno con ricavi che si dovrebbero attestare tra gli 1,44 miliardi e gli 1,51 miliardi di euro e un Ebitda adjusted che dovrebbe collocarsi nel range tra 82 milioni e 87 milioni di euro. Per finire i vertici della quotata stimano l’utile netto nella forchetta tra i 38 e i 42 milioni di euro.

Per la cronaca il titolo Orsero in borsa segna un ribasso del 3,6 per cento a quota 14,46 euro che è da mettere in relazione con il sentiment fortemente negativo che caratterizza il mercato globale (fallimento della Silicon Valley Bank e, in Europa, crisi del Credit Suisse).

Su base annua il prezzo delle azioni Orsero è comunque cresciuto del 16 per cento.

