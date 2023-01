Enel: ecco quando saranno staccato i dividendo 2023

Hai nel portafoglio azioni Enel o sei intenzionato, nelle prossime settimane, ad investire sul titolo del colosso dell’elettricità? Se la risposta è affermativa, allora sarai certamente interessato all’argomento al centro di questo post: le date di scatto dei dividendi Enel 2023. A rendere noto quando ci sarà questo importante appuntamento è stata la stessa quotata guidata da Starace nell’ambito della presentazione del calendario eventi societari 2023 che si è tenuta la scorsa settimana.

Questo calendario dove sono elencati i principali appuntamenti della società (oltre alle date di stacco dei dividendi anche quelle in cui è prevista la riunione del consiglio di amministrazione per l’approvazione di conti trimestrali e bilanci) è indispensabile per programmare la propria attività operativa sul titolo. Non ci stancheremo mai di ripetere che eventi come la pubblicazione dei conti o lo stacco del dividendo, possono essere sfruttati per investire due volte sul titolo che è interessato all’appuntamento (nel caso questo articolo, Enel).

Una prima volta si può fare trading online cavalcando le previsioni degli analisti (soprattutto nel caso della pubblicazione dei conti trimestrali, nelle settimane precedenti circolano tantissimi report sulle attese del consensus). Una seconda volta si può operare nel momento in cui avviene l’ufficializzazione dei dati. In questo secondo caso, la regola che generalmente trova attuazione è la seguente: a risultati superiori a quelle che erano le stime della vigilia, corrisponde un apprezzamento mentre a conti più bassi delle attese corrisponde un deprezzamento del titolo.

Dopo aver spiegato questo passaggio, possiamo ora occuparci della tematica al centro di questo post ossia quando ci sarà lo stacco del dividendo Enel 2023 (relativo all’esercizio 2021).

Stando a quanto riportato dal calendario degli eventi societari della quotata, il prossimo 9 febbraio 2023 si riunirà il consiglio di amministrazione della quotata del settore elettrico per l’approvazione dei risultati preliminari del 2022. Lo stesso calendario prevede poi per il 16 marzo il consiglio di amministrazione per l’approvazione del bilancio 2022 e la proposta di destinazione dell’utile d’esercizio.

Con riferimento alle politica dei dividendi, il management della società ha ricordato che l’acconto sul dividendo Enel 2023 (relativo all’esercizio 2022) è stato staccato lunedì 23 gennaio 2023 e pagato il mercoledì successivo. Resta quindi il saldo la cui data di stacco è stata fissata per il 24 luglio 2023. Questa è la data che gli investitori devono segnare sul loro calendario.

Enel calendario eventi societari 2023

Come abbiamo già accennato in precedenza, le date di stacco dei dividendi Enel sono contenute nel più ampio calendario degli eventi societari 2023 che la quotata guidata da Starare ha comunicato al mercato nei giorni scorsi.

Ecco di seguito elencati gli appuntamenti societari più importanti di Enel per il nuovo anno:

3 maggio 2023 : consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione primo trimestre 2023 (trimestrale Enel)

: consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione primo trimestre 2023 (trimestrale Enel) 10 maggio 2023 : assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022 e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio (saldo dividendo Enel 2023)

: assemblea ordinaria degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022 e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio (saldo dividendo Enel 2023) 27 luglio 2023 : consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2023 (semestrale Enel)

: consiglio di amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria del primo semestre 2023 (semestrale Enel) 7 novembre 2023: consiglio di amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2023 (conti Enel primo 9 mesi del 2023)

Oltre a queste 4 date che i traders che operano sulle azioni Enel dovrebbero segnare sul calendario, ve nè è una terza che non è stata ancora specificata. Nell’ambito della presentazione del calendario degli eventi societari, il management di Enel ha anticipato che nel corso del mese di novembre 2023 (in una data che verrà solo successivamente individuata e comunicata al mercato), ci sarà un incontro con la comunità finanziaria riguardante la presentazione dell’aggiornamento delle strategie aziendali del gruppo.

